За неделю жители Бурятии перевели мошенникам 14 млн рублей

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Всего обманутыми оказались более 40 человек



За неделю мошенники выманили деньги у 44 жителей Бурятии. В общей сложности жертвы лишились 14 миллионов рублей. Данные озвучили сегодня в прокуратуре республики.



Отмечается, что наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1 млн 290 тысяч рублей.



В прокуратуре рассказали об этой из потерпевших, жительнице Октябрьского района Улан-Удэ. В соцсети она увидела рекламу об инвестициях и сама оставила заявку. Спустя некоторое время через мессенджер ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками инвестиционной компании. Они предложили дополнительный заработок на продаже криптовалюты. Женщина согласилась и перевела сбережения на несколько неизвестных банковских счетов. Также для этих целей она оформила кредит на сумму 514 тысяч рублей.



Всего с начала года жертвами интернет-преступников стал 1 121 житель республики. Причинённый им ущерб составил 232 млн рублей.

