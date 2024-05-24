В Улан-Удэ дети сожгли автомобиль

Огонь повредил и гаражи
Накануне днём на улице Мокрова в Улан-Удэ сгорел автомобиль, припаркованный возле гаражей.
- На место выезжали сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент их прибытия наблюдалось загорание автомобиля и соседних гаражей. В результате пожара автомобиль уничтожен полностью, также повреждены два гаража, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Обошлось без пострадавших.
Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара, основная версия - детская шалость с огнём. Виновных устанавливают.
Огонь повредил и гаражи
Видео появилось в СМИ
Погиб человек, который хотел успокоить агрессивного мужчину
Своих жертв он нашёл на сайте знакомств
Драгметалл конфисковали в доход государства
Транспортная прокуратура проводит проверку
Сообщается, что в учреждении нашли подозрительный предмет
Конфликт между ними разгорелся из-за несостоявшегося похода в туалет
Посылку перехватили таможенники
По сигналу на место выезжали росгвардейцы
Мужчина насобирал их возле своей же ограды
Проверки проводят полицейские и природоохранная прокуратура
Его успели объявить в розыск
Наращивание группировки продолжается
ДТП произошло на улице Трубачеева