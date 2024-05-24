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В Улан-Удэ дети сожгли автомобиль

В Улан-Удэ дети сожгли автомобиль
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Огонь повредил и гаражи

Накануне днём на улице Мокрова в Улан-Удэ сгорел автомобиль, припаркованный возле гаражей.

- На место выезжали сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент их прибытия наблюдалось загорание автомобиля и соседних гаражей. В результате пожара автомобиль уничтожен полностью, также повреждены два гаража, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.


Обошлось без пострадавших.

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара, основная версия - детская шалость с огнём. Виновных устанавливают.



пожар

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