В Улан-Удэ дети сожгли автомобиль





Накануне днём на улице Мокрова в Улан-Удэ сгорел автомобиль, припаркованный возле гаражей.- На место выезжали сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. На момент их прибытия наблюдалось загорание автомобиля и соседних гаражей. В результате пожара автомобиль уничтожен полностью, также повреждены два гаража, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.Обошлось без пострадавших.Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара, основная версия - детская шалость с огнём. Виновных устанавливают.