Гранты предоставят из республиканского бюджета
С 6 марта по 4 апреля включительно в Бурятии объявлен приём заявок для участия в конкурсе на предоставление из республиканского бюджета грантов в форме субсидий на реализацию проектов в сфере межэтнических отношений в регионе по 4 направлениям:
- проведение мероприятий по укреплению единства российской нации, этнокультурное развитие народов России в Республике Бурятия;
- проведение мероприятий в сфере развития национальных культур, адаптации мигрантов, формирования культуры межэтнических отношений;
- проведение мероприятий по поддержке творческих коллективов, детских, молодёжных клубов, музеев казачьих обществ Республики Бурятия;
- проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики Бурятия.
Конкурсный фонд составляет 1 063 829 рублей 79 копеек. Максимальная сумма финансирования в рамках гранта – 200 000 рублей.
Для участия в конкурсе некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения Бурятии представляют заявку, смету расходов на реализацию проекта, справку – согласие учредителя (при необходимости). Организация может подать только одну заявку. Заявка на участие представляется на бумажном и электронном носителе.
Документы принимаются по 4 апреля включительно в комитет по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 54, кабинет 214б. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
В Бурятии выделят субсидии на проекты в сфере межэтнических отношений
Власть, Фото:
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