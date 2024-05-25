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В улан-удэнской школе №13 последний звонок прозвенел для 11 выпускников

В улан-удэнской школе №13 последний звонок прозвенел для 11 выпускников
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Две выпускницы претендуют на золотую медаль

Сегодня, 25 мая, в школах Улан-Удэ для более чем девяти тысяч ребят прозвенели последние звонки. Не стала исключением школа №13 в микрорайоне Аршан.

В школе последний звонок прозвенел для 11 выпускников одиннадцатого класса. На красные аттестаты претендуют две ученицы.

- Я уже знаю, что многие поступают за границу. Уже давно к этому готовятся. Но не забывайте свою родную школу, приходите сколько бы лет не прошло. Оставайтесь всегда дружным классом. Через год, два, десять лет – всегда будьте на связи. Возможно, здесь у вас была первая любовь, ошибки и взлёты. Надеюсь, о школе у вас будут только самые тёплые и лучшие воспоминания. Поздравляю вас с окончанием! - обратился директор школы №13 Алдар Биликов.

Последний звонок традиционно начался с гимна Российской Федерации. После с поздравительным словом выступил заместитель председателя Улан-Удэнского горсовета депутатов Анатолий Белоусов.

- Я на 100% уверен, что вы вспомните эти счастливые, школьные и беззаботные годы. Тогда вы поймёте своих учителей и родителей, почему они заставляли вас учиться. Желаю вам найти ту будущую профессию, которую вы полюбите и будет вам по душе. Главное, двигайтесь вперёд каждый день, тогда вы будете настоящими профессионалами. Где бы вы не пригодились, знайте, что город Улан-Удэ ждёт вас, будущих специалистов. Вы - будущее Улан-Удэ и будущее республики! - сказал Анатолий Белоусов.

Кроме того, депутат горсовета наградил лучших учеников памятными подарками.

На сцене актового зала выступали первоклассники. Они читали стихи выпускникам и подарили им бумажные самолётики, которые 1 сентября для них сделали старшеклассники.


Сами выпускники устроили мини-концерт для родителей, учителей и гостей. Они пели песни, танцевали и читали стихи. Затем показали презентацию школьных лет и блок юмористических миниатюр. В это время многие ученики поддались эмоциям и не могли сдержать слёз.

К сдаче ЕГЭ допустили всех выпускников. Далее их ждут экзамены и вручение аттестатов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году в школе №13 не было выпуска 11-х классов, тогда праздник устроили для учеников девятого класса.
школа ГорсоветУУ последний звонок

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