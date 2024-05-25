Местные жители призвали привести его в порядок
В Окинском районе обратили внимание на состояние забора возле музея в селе Орлик. Часть ограждения рухнула. Одна из местных жительниц рассказала, что ходит мимо каждое утро.
- Как-то не приятно видеть развалившуюся ограду. Куда смотрит администрация? – поинтересовалась сельчанка в группе «Ока-инфо.24/7».
Прокомментировали ситуацию в управлении культуры райадминистрации. Там запланировали субботник, а ограду пообещали привести в «соответствующий вид».
Возле музея в районе Бурятии «прилёг» забор
Общество, Фото:
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