В Агинском округе развернётся фестиваль казачества

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Казаки посоревнуются в укрощении лошадей, метании ножей и рубке казачьей шашкой



15 июня в Дульдургинском районе Агинского Бурятского округа состоится фестиваль казачества «Рождение гурана». В этом году мероприятие приурочено к 335-летию со дня подписания Нерчинского договора, соглашения об установлении границ между Россией и империей Цин.



Фестиваль пройдёт на туристической базе «Юсэн туг». Гостям представится возможность познакомиться с традиционным укладом жизни, обрядами и обычаями казаков, а также с исторической реконструкцией подписания Нерчинского договора. На фестивале будут представлены выставки казачьего обмундирования, оружия.



- Особое место на фестивале займёт конно-спортивная программа. Ловкие наездники покажут свою удаль в конной эстафете по доставке почты, пройдёт конкурс по укрощению диких лошадей. метанию ножей, соревнования по гиревому спорту, армрестлингу, рубке шаров казачьей шашкой, - рассказал инициатор фестиваля Баир Дулмажапов.



Кроме этого, представители казачьих организаций обсудят за круглым столом военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения, присвоение казачьих чинов, возможность открытия казачьего кадетского класса на базе Дульдургинской средней школы.



Также в течение дня пройдут мастер-классы по «Буряад шатар», «Шагай наадан», валянию из шерсти, «Барга наадан». Будут работать выставки сувениров, военной амуниции.



Участники фестиваля увидят выступления юных казачат команды «Беркут» - неоднократных финалистов всероссийских этапах казачьих соревнований. Прозвучат казачьи песни в исполнении фольклорного ансамбля «Читинская слобода» и коллектива отдела культуры администрации Дульдургинского района.



- Фестиваль «Рождение гурана» посвящён возрождению и сохранению традиционной культуры, быта и истории казачества в Агинском округе. Это дань уважения и памяти предкам, которые внесли неоценимый вклад в освоение и защиту этих земель, - сообщили в пресс-службе администрации Агинского Бурятского округа.



Возрастное ограничение: 6+.

