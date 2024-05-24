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Иркутск примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике

Иркутск примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Турнир посвящён памяти абсолютной чемпионки мира

В Иркутске с 29 по 31 мая пройдут всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Звёзды на Байкале» памяти знаменитой спортсменки, абсолютной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта СССР Оксаны Костиной. Заявки на участие подали около 300 спортсменок из различных регионов страны. Все три дня турнира гимнастки будут соревноваться с 9:00 до 19:00 в спорткомплексе «Байкал-Арена».

Соревнования проводятся в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. В турнире могут принять участие женщины от 14 лет и старше по программе кандидатов в мастера спорта, юниорки 12-13 лет по программе кандидатов в мастера спорта, девочки 10-11 лет по программе первого спортивного разряда.

В качестве почётного гостя на соревнования приглашена заслуженный мастер спорта России, серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне Дарья Дмитриева. Главный судья турнира – Ольга Буянова, заслуженный тренер СССР и России, тренер Оксаны Костиной и Дарьи Дмитриевой.

Как сообщили в министерстве спорта Иркутской области, Оксана Костина – уроженка Иркутска, заслуженный мастер спорта СССР (1991 год), абсолютная чемпионка мира 1992 года в Брюсселе, неоднократная чемпионка мира и Европы в командном зачёте и в отдельных видах многоборья. На чемпионатах мира и Европы спортсменка завоевала 14 медалей, из них девять золотых наград. Оксана Костина погибла в автокатастрофе 11 февраля 1993 года недалеко от аэропорта Домодедово в Москве.

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Иркутск спорт художественная гимнастика всероссийские соревнования

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