В Улан-Удэ жителей отдалённого микрорайона пугают странные люди





В комментариях к записи участники сообщества призвали не выжидать, а звонить в правоохранительные органы. «Закладки они прячут/ ищут, что непонятного?», – заявили интернет-пользователи.

Недавно в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте» появился тревожный пост. Его написали жители ДНТ «им. Тимирязева», что на Верхней Берёзовке. По словам местных, каждую весну на горе у леса, недалеко от дачного товарищества, появляются неадекватные люди.- Ходят по лесу у дороги, копают, ищут. В ограду заглядывают, детей пугают, – говорится в публикации. – Машины ездят разные и так же ищут.Жители ДНТ заявили, что это наркоманы и признались, что такое количество пристрастившихся к запрещённым веществам их пугает.- Мы уже научены опытом прошлых лет – установили видеонаблюдение. Обходите наш район стороной, – обратились в паблике к странным гражданам, пригрозив им МВД. – Достали.