Бурятия заручилась поддержкой Михаила Мишустина в строительстве нового аэропорта и развитии двух крупнейших предприятий

Премьер-министр России впервые побывал в республике и пообещал ей всестороннюю помощь







«Делаете важное дело»



Знакомство с республикой началось с посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Это крупнейшее в стране предприятие по ремонту локомотивов, тепловозов и электровозов, где сегодня трудится более пяти тысяч человек.



Директор АО «Желдорреммаш» Александр Маврин и руководитель ЛВРЗ Сергеем Заборских устроили для главы правительства РФ экскурсию. Он прошёлся по электромашинному и локомотиво-колёсным цехам, оценил станочное оборудование и продукцию предприятия. Кроме того, Мишустин осмотрел несколько находящихся в ремонте и уже отремонтированных локомотивов и даже побывал внутри одного из них.



В якорном цехе для премьер-министра провели презентацию достижений ЛВРЗ и поделились планами на будущее. В ближайшие пять лет – с 2023 по 2025 годы – объём инвестиций должен составить 9 миллиардов рублей.



Среди основных направлений – развитие локомотивосборочного производства, изменение технологии изготовления компонентов, концентрация мощностей по выпуску зубчатых колёс и других запчастей внедрение современного оборудования для ремонта тяговых электродвигателей и колёсных пар и обновление оборудования и инфраструктуры.



Ожидается, что это позволит увеличить производственные мощности и создать несколько сотен рабочих мест. Предприятие хотят привлечь к реализации крупнейшего международного проекта между российским «Трансмашхолдингом» и индийской компанией Rail Vikas Nigam Limited. Соответствующее соглашение уже подписали в Нью-Дейли. Россия займётся поставкой и обеспечит сервисное обслуживание поездов для нужд железных дорог Индии.



- Первое, что хочу сказать – без увеличения провозной мощности нам не справиться со стоящими задачами, в том числе – по расширению провозных мощностей для Восточного полигона. И то, что сейчас у вас происходит – я имею в виду, в частности, активное развитие портовой инфраструктуры – должно работать комплексно, именно связывающим образом. Требуются как достаточные провозные мощности, так и хорошая портовая инфраструктура. И логистика тогда будет готова для увеличения грузопотока, – подчеркнул глава правительства России.



Он заверил, что поручит Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности завода. А в заключение пообщался с работниками, поблагодарил всех за их труд и сделал совместное фото.



- Вы делаете очень важное для страны дело. Без серьёзного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно, – отметил он. – Необходимо сконцентрировать весь научный, технологический и промышленный потенциал, чтобы и заказ выполнить, и посмотреть на новые рынки, где можно работать.



«Придраться не к чему»



После визита на ЛВРЗ Михаил Мишустин отправился на Улан-Удэнский авиационный завод, где насчитывается свыше 6 тысяч работников. УУАЗ производит многофункциональные и военно-транспортные вертолёты, технику для обслуживания воздушных судов, радиооборудование, запчасти и агрегаты в рамках программ кооперации с другими авиастроительными заводами России.



С момента создания предприятия в 1939 году там выпустили более 10 тысяч летательных аппаратов. В год изготавливают по сто вертолётов.



В одном из цехов Михаил Мишустин ознакомился с «дождеванием» – это проверка фюзеляжа на течи под давлением. А ещё ему представили один из готовых образцов многофункционального Ми-171А2, который позволяет летать при любой погоде и использовать систему полного автопилота. Он осмотрел кабину пилотов и отметил эргономичность модели.



О результатах работы завода рассказал его управляющий директор Алексей Козлов. Он отметил, что выручка и прибыль на предприятии растут и поблагодарил премьер-министра за то, что правительство помогает с обеспечением УУАЗ кадрами.



В планах – и ввод в эксплуатацию новой модели вертолёта – модернизированного лёгкого двухдвигательного газотурбинного Ка-226, который производится на УУАЗ. Он предназначен для перевозки грузов, пассажиров и служебного персонала, мониторинг, выполнения поисково-спасательных и медико-эвакуационных задач. А ещё воздушное судно способно производить взлёт с палубы даже небольших морских судов и совершать там посадку.



Михаил Мишустин оценил все достоинства завода, особо отметив прекрасные условия работы в цехах.



- Что очень важно у вас на производстве – классная эргономика. Светло, чисто, аккуратно. Даже просто придраться не к чему, – отметил он. – Это очень важно. Я даже хотел попросить Олега Бочарова (заместитель министра промышленности и торговли РФ), коллег обратить внимание на условия, в которых трудятся люди. Тут больших денег не надо, но видно, что вы работали над этим.



Кадры для предприятия готовят буквально со школьной скамьи. Алексей Цыденов рассказал, что в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления создали кафедру совместно с МАИ (Московским авиационным институтом).



- Сразу в два раза вырос конкурс. Четыре с половиной человека на место пришло. И техникум здесь, на территории, мы в два раза увеличили, – сообщил он.



По словам Алексей Козлова, ВСГУТУ и МАИ заключили договор на сетевое обучение.



- Программа правительства работает. Спасибо большое. Единственный момент – с точки зрения выделения бюджетных мест желательно сделать это сразу на весь период обучения, чтобы у студентов и абитуриентов было понимание по программам, – заметил управляющий директор. – Ребята заинтересованы, конечно, пойти на эти специальности, но им хотелось бы иметь уверенность, что на весь период они будут обеспечены бюджетным финансированием.



Глава кабмина рассказал об уроках профориентации, которые уже с 1 сентября начнут внедрять в каждой российской школе. На занятиях дети смогут определиться с будущей специальностью и пройти обучение на базе ссузов. В программу включат и авиастроение.



Мишустин обратился к главе Бурятии с просьбой решить вопрос с выделением квот на целевое обучение по программам «Радиоэлектронные системы» и «Самолёто- и вертолётостроение». Соответствующую заявку руководство республики должно направить в Минобрнауки РФ до 15 сентября.



Больше льготных рейсов



Во время визита председателя правительства России на УУАЗ директор единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик подвёл итоги её работы. «Аврора», базирующаяся в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске, зашла в Бурятию в 2021 году. Её создали по поручению президента страны Владимира Путина, для развития воздушного сообщения на Дальнем Востоке, чтобы жители ДФО могли свободно перемещаться внутри округа без стыковочных рейсах и по доступным ценам.



Константин Сухоребрик обратился к главе кабмина с просьбой направить средства, зарезервированные в бюджете на 2024-2026 годы, на развитие программы субсидируемых рейсов. Речь о сумме в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Михаил Мишустин, в свою очередь, пообещал, что даст соответствующее поручение Минтрансу и Минфину.

- Мы должны смотреть, чтобы компания выполняла финансовую свою модель. Поддержка государства – это хорошо, но нужно развиваться, увеличивать количество рейсов, – пояснил он. – Ещё раз хочу пожелать удачи и успехов дальневосточной авиакомпании. И докладывайте по результатам.



Сегодня на Дальнем Востоке действует 37 субсидируемых авиамаршрутов. Кстати, АО «Аврора» вовсю ведёт переговоры о приобретении 21 нового вертолёта Ми-171 от Улан-Удэнского авиазавода. Авиапарк компании может пополниться и 8 новыми самолётами Sukhoi Superjet 100 New, 19-ю «Ил-114-300» и десятью легкомоторными многоцелевыми самолётами «Байкал».



Новый аэропорт для Улан-Удэ



Уже в сентябре 2024 года в столице Бурятии завершится строительство нового терминала аэропорта «Байкал», которое обойдётся в 3 миллиарда 118 миллионов рублей. В качестве инвестора выступает собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». ВЭБ.РФ предоставит ей льготный кредит на эти цели.



Двухэтажный аэровокзальный комплекс в буддийском стиле высотой в 17 метров и площадью почти в семь тысяч квадратов возведут с западной стороны от существующего здания, предназначенного для внутренних авиарейсов. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта.



Гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев сообщил, что каждый год пассажиропоток в аэропорту увеличивается на 100 тысяч человек. Этому во многом способствовала туристические и программы субсидирования. Вместе с увеличением числа пассажиров возросла и нагрузка на «Байкал».



- Строительство нового терминала стало логичным решением, – пояснил Дмитрий. – Сейчас мы уверенно идём в графике.



Михаил Мишустин отметил, что подписал постановление, которое поможет реализовать этот инвестпроект. Строительство аэровокзального комплекса, которым занимается ООО «Спектрум-Холдинг», обеспечат в том числе за счёт объединения и расширения территорий опережающего развития (ТОР) «Бурятия» и «Селенгинск». Благодаря этому аэропорт получит льготное налогообложение.



- Мне кажется, такие проекты, обязательно будут иметь свой очень позитивный эффект на социально-экономическое развитие региона. Хочу пожелать удачи, – заявил глава правительства.



Школа для села



Бурятия заручилась поддержкой Москвы и в возведении СОШ в селе Баянгол Баргузинского района. На это требуется 450 миллионов рублей, но у республики не хватает средств. Здание, где сейчас учатся местные ребятишки, находится в аварийном состоянии.



По словам главы республики, в регионе уже появилось 27 новых школ. Строятся ещё 13. К 27 садикам добавится 19.



Михаил Мишустин пообещал помочь со школой в Баянголе.



- Поддержим. Дадим Минфину поручение рассмотреть возможности финансирования, софинансирования. Это здорово. Меня радует то, что вы делаете ремонт в школах. Хороший подарок ребятам к новому учебному году, – отметил премьер.



Подводя итоги визита Михаила Мишустина, Алексей Цыденов отметил, что в ходе поездки удалось рассмотреть целый комплекс вопросов.



- Михаил Владимирович посетил наш локомотивовагоноремонтный завод, отметил, что это флагман, он является основным предприятием по ремонту (локомотивов) во всей России. На ЛВРЗ увеличивается объём работы в связи с развитием Восточного полигона, перевозок по Транссибу и БАМу и, соответственно, завод требует модернизации, – поделился глава Бурятии. – Сегодня обсудили, что для этого нужно сделать и источники финансирования.



По словам руководителя республики, на УУАЗ Михаил Мишустин ознакомился с новыми моделями вертолётов и перспективными разработками. Власти Бурятии обговорили с премьер-министром вопросы поддержки авиасообщения в ДФО в ближайшие годы. Мишустин отметил важность поддержки программы субсидирования.

- Наши предприятия смогли представить свой план развития. Уже в ходе двусторонней встречи с председателем правительства мы обсудили наши основные макроэкономические показатели и ситуацию в республике в целом, а также работу, которая ведётся над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска, – перечислил Алексей Цыденов. – Сейчас к выпуску готовится распоряжение правительства РФ с перечнем мероприятий по их реализации. Это подробная дорожная карта о развитии благоустройства, общественного транспорта, модернизации ТЭЦ-2.



Бурятия, по словам главы, в очередной раз получила поддержку – на этот раз от председателя правительства страны.



- Вся команда правительства очень внимательно относится к нашим проблемам и вопросам. Со всеми зампредами и министрами мы очень конструктивно работаем. За это хочется сказать им спасибо, – заключил Алексей Цыденов.

25 июля председатель российского правительства Михаил Мишустин побывал в столице Бурятии. Это был его первый рабочий визит в Улан-Удэ. В аэропорту премьер-министра страны встретили полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава региона Алексей Цыденов.