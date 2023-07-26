26 июля

25 июля

Популярное

Бурятия заручилась поддержкой Михаила Мишустина в строительстве нового аэропорта и развитии двух крупнейших предприятий

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Премьер-министр России впервые побывал в республике и пообещал ей всестороннюю помощь

25 июля председатель российского правительства Михаил Мишустин побывал в столице Бурятии. Это был его первый рабочий визит в Улан-Удэ. В аэропорту премьер-министра страны встретили полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава региона Алексей Цыденов.
 
«Делаете важное дело»

Знакомство с республикой началось с посещения Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода. Это крупнейшее в стране предприятие по ремонту локомотивов, тепловозов и электровозов, где сегодня трудится более пяти тысяч человек.

Директор АО «Желдорреммаш» Александр Маврин и руководитель ЛВРЗ Сергеем Заборских устроили для главы правительства РФ экскурсию. Он прошёлся по электромашинному и локомотиво-колёсным цехам, оценил станочное оборудование и продукцию предприятия. Кроме того, Мишустин осмотрел несколько находящихся в ремонте и уже отремонтированных локомотивов и даже побывал внутри одного из них.

В якорном цехе для премьер-министра провели презентацию достижений ЛВРЗ и поделились планами на будущее. В ближайшие пять лет – с 2023 по 2025 годы – объём инвестиций должен составить 9 миллиардов рублей.
 
Среди основных направлений – развитие локомотивосборочного производства, изменение технологии изготовления компонентов, концентрация мощностей по выпуску зубчатых колёс и других запчастей внедрение современного оборудования для ремонта тяговых электродвигателей и колёсных пар и обновление оборудования и инфраструктуры.

Ожидается, что это позволит увеличить производственные мощности и создать несколько сотен рабочих мест. Предприятие хотят привлечь к реализации крупнейшего международного проекта между российским «Трансмашхолдингом» и индийской компанией Rail Vikas Nigam Limited. Соответствующее соглашение уже подписали в Нью-Дейли. Россия займётся поставкой и обеспечит сервисное обслуживание поездов для нужд железных дорог Индии.
 
- Первое, что хочу сказать – без увеличения провозной мощности нам не справиться со стоящими задачами, в том числе – по расширению провозных мощностей для Восточного полигона. И то, что сейчас у вас происходит – я имею в виду, в частности, активное развитие портовой инфраструктуры – должно работать комплексно, именно связывающим образом. Требуются как достаточные провозные мощности, так и хорошая портовая инфраструктура. И логистика тогда будет готова для увеличения грузопотока, – подчеркнул глава правительства России.

Он заверил, что поручит Минпромторгу, Минтрансу и РЖД рассмотреть варианты поддержки устойчивого заказа для расширения мощности завода. А в заключение пообщался с работниками, поблагодарил всех за их труд и сделал совместное фото.
 
- Вы делаете очень важное для страны дело. Без серьёзного разворота, в том числе на Восток, без создания новых логистических коридоров будет очень трудно, – отметил он. – Необходимо сконцентрировать весь научный, технологический и промышленный потенциал, чтобы и заказ выполнить, и посмотреть на новые рынки, где можно работать.
 
«Придраться не к чему»

После визита на ЛВРЗ Михаил Мишустин отправился на Улан-Удэнский авиационный завод, где насчитывается свыше 6 тысяч работников. УУАЗ производит многофункциональные и военно-транспортные вертолёты, технику для обслуживания воздушных судов, радиооборудование, запчасти и агрегаты в рамках программ кооперации с другими авиастроительными заводами России.
 
С момента создания предприятия в 1939 году там выпустили более 10 тысяч летательных аппаратов. В год изготавливают по сто вертолётов.

В одном из цехов Михаил Мишустин ознакомился с «дождеванием» – это проверка фюзеляжа на течи под давлением. А ещё ему представили один из готовых образцов многофункционального Ми-171А2, который позволяет летать при любой погоде и использовать систему полного автопилота. Он осмотрел кабину пилотов и отметил эргономичность модели.

О результатах работы завода рассказал его управляющий директор Алексей Козлов. Он отметил, что выручка и прибыль на предприятии растут и поблагодарил премьер-министра за то, что правительство помогает с обеспечением УУАЗ кадрами.
 
В планах – и ввод в эксплуатацию новой модели вертолёта – модернизированного лёгкого двухдвигательного газотурбинного Ка-226, который производится на УУАЗ. Он предназначен для перевозки грузов, пассажиров и служебного персонала, мониторинг, выполнения поисково-спасательных и медико-эвакуационных задач. А ещё воздушное судно способно производить взлёт с палубы даже небольших морских судов и совершать там посадку.
 
Михаил Мишустин оценил все достоинства завода, особо отметив прекрасные условия работы в цехах.

- Что очень важно у вас на производстве – классная эргономика. Светло, чисто, аккуратно. Даже просто придраться не к чему, – отметил он. – Это очень важно. Я даже хотел попросить Олега Бочарова (заместитель министра промышленности и торговли РФ), коллег обратить внимание на условия, в которых трудятся люди. Тут больших денег не надо, но видно, что вы работали над этим.

Кадры для предприятия готовят буквально со школьной скамьи. Алексей Цыденов рассказал, что в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления создали кафедру совместно с МАИ (Московским авиационным институтом).

- Сразу в два раза вырос конкурс. Четыре с половиной человека на место пришло. И техникум здесь, на территории, мы в два раза увеличили, – сообщил он.

По словам Алексей Козлова, ВСГУТУ и МАИ заключили договор на сетевое обучение.

- Программа правительства работает. Спасибо большое. Единственный момент – с точки зрения выделения бюджетных мест желательно сделать это сразу на весь период обучения, чтобы у студентов и абитуриентов было понимание по программам, – заметил управляющий директор. – Ребята заинтересованы, конечно, пойти на эти специальности, но им хотелось бы иметь уверенность, что на весь период они будут обеспечены бюджетным финансированием.

Глава кабмина рассказал об уроках профориентации, которые уже с 1 сентября начнут внедрять в каждой российской школе. На занятиях дети смогут определиться с будущей специальностью и пройти обучение на базе ссузов. В программу включат и авиастроение.

Мишустин обратился к главе Бурятии с просьбой решить вопрос с выделением квот на целевое обучение по программам «Радиоэлектронные системы» и «Самолёто- и вертолётостроение». Соответствующую заявку руководство республики должно направить в Минобрнауки РФ до 15 сентября.

Больше льготных рейсов

Во время визита председателя правительства России на УУАЗ директор единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» Константин Сухоребрик подвёл итоги её работы. «Аврора», базирующаяся в Южно-Сахалинске, Владивостоке и Хабаровске, зашла в Бурятию в 2021 году. Её создали по поручению президента страны Владимира Путина, для развития воздушного сообщения на Дальнем Востоке, чтобы жители ДФО могли свободно перемещаться внутри округа без стыковочных рейсах и по доступным ценам.

Константин Сухоребрик обратился к главе кабмина с просьбой направить средства, зарезервированные в бюджете на 2024-2026 годы, на развитие программы субсидируемых рейсов. Речь о сумме в 1 миллиард 700 миллионов рублей. Михаил Мишустин, в свою очередь, пообещал, что даст соответствующее поручение Минтрансу и Минфину.
- Мы должны смотреть, чтобы компания выполняла финансовую свою модель. Поддержка государства – это хорошо, но нужно развиваться, увеличивать количество рейсов, – пояснил он. – Ещё раз хочу пожелать удачи и успехов дальневосточной авиакомпании. И докладывайте по результатам.

Сегодня на Дальнем Востоке действует 37 субсидируемых авиамаршрутов. Кстати, АО «Аврора» вовсю ведёт переговоры о приобретении 21 нового вертолёта Ми-171 от Улан-Удэнского авиазавода. Авиапарк компании может пополниться и 8 новыми самолётами Sukhoi Superjet 100 New, 19-ю «Ил-114-300» и десятью легкомоторными многоцелевыми самолётами «Байкал».

Новый аэропорт для Улан-Удэ
 
Уже в сентябре 2024 года в столице Бурятии завершится строительство нового терминала аэропорта «Байкал», которое обойдётся в 3 миллиарда 118 миллионов рублей. В качестве инвестора выступает собственник воздушной гавани – компания «Новапорт Холдинг». ВЭБ.РФ предоставит ей льготный кредит на эти цели.

Двухэтажный аэровокзальный комплекс в буддийском стиле высотой в 17 метров и площадью почти в семь тысяч квадратов возведут с западной стороны от существующего здания, предназначенного для внутренних авиарейсов. С северной стороны на уровне второго этажа к нему будут примыкать посадочные галереи, ведущие к двум телетрапам. Это позволит пассажирам попадать из терминала сразу на борт самолёта.
 
Гендиректор воздушной гавани Дмитрий Гармаев сообщил, что каждый год пассажиропоток в аэропорту увеличивается на 100 тысяч человек. Этому во многом способствовала туристические и программы субсидирования. Вместе с увеличением числа пассажиров возросла и нагрузка на «Байкал».

- Строительство нового терминала стало логичным решением, – пояснил Дмитрий. – Сейчас мы уверенно идём в графике.
 
Михаил Мишустин отметил, что подписал постановление, которое поможет реализовать этот инвестпроект. Строительство аэровокзального комплекса, которым занимается ООО «Спектрум-Холдинг», обеспечат в том числе за счёт объединения и расширения территорий опережающего развития (ТОР) «Бурятия» и «Селенгинск». Благодаря этому аэропорт получит льготное налогообложение.
 
- Мне кажется, такие проекты, обязательно будут иметь свой очень позитивный эффект на социально-экономическое развитие региона. Хочу пожелать удачи, – заявил глава правительства.

Школа для села

Бурятия заручилась поддержкой Москвы и в возведении СОШ в селе Баянгол Баргузинского района. На это требуется 450 миллионов рублей, но у республики не хватает средств. Здание, где сейчас учатся местные ребятишки, находится в аварийном состоянии.

По словам главы республики, в регионе уже появилось 27 новых школ. Строятся ещё 13. К 27 садикам добавится 19.
 
Михаил Мишустин пообещал помочь со школой в Баянголе.
 
- Поддержим. Дадим Минфину поручение рассмотреть возможности финансирования, софинансирования. Это здорово. Меня радует то, что вы делаете ремонт в школах. Хороший подарок ребятам к новому учебному году, – отметил премьер.

Подводя итоги визита Михаила Мишустина, Алексей Цыденов отметил, что в ходе поездки удалось рассмотреть целый комплекс вопросов.

- Михаил Владимирович посетил наш локомотивовагоноремонтный завод, отметил, что это флагман, он является основным предприятием по ремонту (локомотивов) во всей России. На ЛВРЗ увеличивается объём работы в связи с развитием Восточного полигона, перевозок по Транссибу и БАМу и, соответственно, завод требует модернизации, – поделился глава Бурятии. – Сегодня обсудили, что для этого нужно сделать и источники финансирования.
 
По словам руководителя республики, на УУАЗ Михаил Мишустин ознакомился с новыми моделями вертолётов и перспективными разработками. Власти Бурятии обговорили с премьер-министром вопросы поддержки авиасообщения в ДФО в ближайшие годы. Мишустин отметил важность поддержки программы субсидирования.
- Наши предприятия смогли представить свой план развития. Уже в ходе двусторонней встречи с председателем правительства мы обсудили наши основные макроэкономические показатели и ситуацию в республике в целом, а также работу, которая ведётся над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска, – перечислил Алексей Цыденов. – Сейчас к выпуску готовится распоряжение правительства РФ с перечнем мероприятий по их реализации. Это подробная дорожная карта о развитии благоустройства, общественного транспорта, модернизации ТЭЦ-2.

Бурятия, по словам главы, в очередной раз получила поддержку – на этот раз от председателя правительства страны.

- Вся команда правительства очень внимательно относится к нашим проблемам и вопросам. Со всеми зампредами и министрами мы очень конструктивно работаем. За это хочется сказать им спасибо, – заключил Алексей Цыденов.
Михаил Мишустин правительство РБ глава Бурятии ЛВРЗ УУАЗ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Молодым педагогам Иркутской области могут дать единовременную выплату
Молодым педагогам Иркутской области могут дать единовременную выплату
Общество, 26.07.2023
Это коснётся тех, кто впервые приступил к работе в образовательных организациях региона
Пианистка из Бурятии даст сольный концерт в Москве
Пианистка из Бурятии даст сольный концерт в Москве
Общество, 26.07.2023
В столице прозвучит музыка Юрия Ирдынеева
Бурятия заручилась поддержкой Михаила Мишустина в строительстве нового аэропорта и развитии двух крупнейших предприятий
Бурятия заручилась поддержкой Михаила Мишустина в строительстве нового аэропорта и развитии двух крупнейших предприятий
Общество, 26.07.2023
Премьер-министр России впервые побывал в республике и пообещал ей всестороннюю помощь
В Бурятии возможен град
В Бурятии возможен град
Общество, 26.07.2023
В Улан-Удэ ожидается кратковременный дождь
В Бурятии выберут лучших ремесленников
В Бурятии выберут лучших ремесленников
Общество, 25.07.2023
Они научатся создавать арт-сувениры
В Читу приедут Сергей Лукьяненко и Дарья Донцова
В Читу приедут Сергей Лукьяненко и Дарья Донцова
Общество, 25.07.2023
Книжный поезд пробудет в столице края один день
В Бурятии высадится экспертный десант всероссийской программы
В Бурятии высадится экспертный десант всероссийской программы
Общество, 25.07.2023
Они разработают образовательные маршруты по пяти тематикам
В Улан-Удэ разрабатывают бурятский культурный код
В Улан-Удэ разрабатывают бурятский культурный код
Общество, 25.07.2023
В школах разрисуют фасады, а в автобусах появятся аудиогиды
Борица из Усть-Ордынского округа примет участие в первенстве мира
Борица из Усть-Ордынского округа примет участие в первенстве мира
Общество, 25.07.2023
Международные соревнования состоятся в Турции
Бурятия перейдёт на новый метод определения стоимости строительства в августе
Бурятия перейдёт на новый метод определения стоимости строительства в августе
Общество, 25.07.2023
Сметные расчёты будут выполняться ресурсно-индексным методом
В Бурятии наградили жителей Бичурского района
В Бурятии наградили жителей Бичурского района
Общество, 25.07.2023
Церемония награждения прошла в рамках юбилея райцентра

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^