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В Бурятии экс-директора стройфирмы осудили за хищение бюджетных средств

В Бурятии экс-директора стройфирмы осудили за хищение бюджетных средств
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Он отразил в актах выполненных работ ложные сведения

В Закаменском районе Бурятии суд вынес приговор бывшему директору ООО «Монтаж» за хищение бюджетных средств в особо крупном размере.

В 2020 году ООО «Монтаж» по договору субподряда занималось капитальным ремонтом дамбы обвалования (нужна для защиты низменностей от затопления – ред.) на реке Джида в улусе Енгорбой.

«Установлено, что директор ООО «Монтаж», не имея лицензии на добычу песчано-гравийной смеси, зная, что участок местности не является участком недр, и добыча песчано-гравийной смеси на нём не разрешена, с целью хищения денежных средств, произвёл добычу указанной смеси. При этом отразил в актах выполненных работ ложные сведения о покупке грунта», - сообщило следственное управление СК России по Бурятии.

Таким образом в результате преступных действий директора компании была завышена стоимость работ по договору субподряда.

«В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб в сумме 4 136 000 рубле в пользу муниципального образования «Закаменский район», - уточнили в следственном управлении.

Мужчина признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве. Приговором суда ему назначено три года лишения свободы условно, а также штраф в 350 тысяч рублей.
мошенничество незаконное предпринимательство

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