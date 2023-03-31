При этом представителям сильного пола достаётся намного чаще женщин
Работодатели в столице Бурятии ужесточили контроль за поведением сотрудников в соцсетях. К таким выводам пришли представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился со 2 по 30 марта.
Никаких ограничений, касающихся постов подчинённых, пока нет в 4 из 10 компаний и организаций. Ещё почти четверть (24%) из них просто блокируют доступ к социальным сетям на работе. Среди же основных запретов – разглашение коммерческой тайны, неэтичное поведение в Интернете и распространение информации, порочащей работодателя.
Замечания от руководства из-за своей несдержанности в соцсетях получали лишь 5% опрошенных. При этом мужчин отчитывают чаще, чем женщин (7 и 3% соответственно). А улан-удэнцы с высоким заработком (от 80 тысяч рублей в месяц) с подобными нареканиями сталкиваются чуть чаще, чем те, кто получает меньше (4%). Однако большинству наших земляков всё же никогда не приходилось оправдываться за свою интернет-активность перед начальством.
Работодатели отчитывают улан-удэнцев за посты в соцсетях
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