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Работодатели отчитывают улан-удэнцев за посты в соцсетях

Работодатели отчитывают улан-удэнцев за посты в соцсетях
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом представителям сильного пола достаётся намного чаще женщин

Работодатели в столице Бурятии ужесточили контроль за поведением сотрудников в соцсетях. К таким выводам пришли представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob после опроса, который проводился со 2 по 30 марта.

Никаких ограничений, касающихся постов подчинённых, пока нет в 4 из 10 компаний и организаций. Ещё почти четверть (24%) из них просто блокируют доступ к социальным сетям на работе. Среди же основных запретов – разглашение коммерческой тайны, неэтичное поведение в Интернете и распространение информации, порочащей работодателя.

Замечания от руководства из-за своей несдержанности в соцсетях получали лишь 5% опрошенных. При этом мужчин отчитывают чаще, чем женщин (7 и 3% соответственно). А улан-удэнцы с высоким заработком (от 80 тысяч рублей в месяц) с подобными нареканиями сталкиваются чуть чаще, чем те, кто получает меньше (4%). Однако большинству наших земляков всё же никогда не приходилось оправдываться за свою интернет-активность перед начальством. 
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