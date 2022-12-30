Они получили помощь от минсоцзащиты
В 2022 году почти 2483 жителя Бурятии заключили социальные контракты на сумму почти 408 миллионов рублей. Объём финансирования этой меры поддержки по сравнению с прошлым годом увеличился на 24 процента, сообщили в минсоцзащиты республики.
- В этом году помощью удалось охватить на 578 человек больше. А это значит социальный контракт – это действенный инструмент, который направлен на снижение бедности. Самые востребованные направления – это самозанятость или индивидуальное предпринимательство, поиск работы и личное подсобное хозяйство, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.
В прошлом году среднемесячный доход после завершения социального контракта вырос у 73 процентов получателей, а у четверти всех заключивших контракт он превысил величину прожиточного минимума. Уже определено финансирование на 2023 год – 410 миллионов рублей.
Наиболее востребованы направления самозанятость или индивидуальное предпринимательство – такие социальные контракты заключили 1072 жителя республики.
На втором месте по популярности поиск работы – такой возможностью выйти из трудной жизненной ситуации воспользовались 617 человек.
Личное подсобное хозяйство благодаря соцконтракту в 2022 году начали развивать более 170 граждан Бурятии. Свыше 550 человек получили средства на иные цели, а 32 – на обеспечение пожарной безопасности жилья.
Почти 2,5 тысячи жителей Бурятии открыли своё дело благодаря соцконтракту
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