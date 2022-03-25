В торгово-розничной сети «Титан» рассказали о запасах сахара
В Бурятии спадает сахарный ажиотаж, констатируют участники рынка розничной торговли. «Сахарное безумие» прошлых недель, когда пакеты с недорогим сахаром-песком сметали с полок за считанные часы, явно улеглось.
Как сообщал «Байкал-Daily», неделю назад в связи с повышенным спросом торговые сети ограничили продажу сахара: в одни руки – не более трёх или пяти пакетов. Также ввели ограничение на оптовую продажу этого продукта. Специалисты объясняли, что мера вынужденная – в качестве борьбы с перекупщиками. Так, в Бурятии была зафиксирована попытка купить сразу три тонны сахара.
Ажиотаж же, объясняли эксперты, искусственный. Многие покупатели, бросившиеся за сахаром, руководствовались не столько здравым расчётом, сколько иррациональным страхом и паникой.
На сегодня поставки сахара в торговые сети происходят регулярно. Никаких сбоев зафиксировано не было, комментируют в группе компаний «Титан».
- Несколько российских производителей стабильно поставляют эту продукцию вагонами. Запасы сахара достаточные на продолжительное время. Ажиотажа в магазинах сети «Титан» не наблюдается. Работает собственный фасовочный цех, - сообщили «Байкал-Daily» представители торгово-розничной сети «Титан».
Кстати, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), из свеклы урожая 2021 года в России произведут 5,5–5,7 млн тонн сахара. Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, находится на уровне 5,6 млн тонн в сезоне 2021/22 годов. В этом же году ожидается, что производство сахара в стране превысит 6 млн тонн, что должно полностью обеспечить внутренний рынок.
В Бурятии спадает сахарный ажиотаж
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