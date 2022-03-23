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В Бурятии «сахарный» спекулянт пытался купить три тонны

В Бурятии «сахарный» спекулянт пытался купить три тонны
Экономика,  Фото:pixabay.com
Власти республики призывают не устраивать ажиотаж с сахаром, мукой и крупами

В Бурятии ситуация с сахаром стабилизируется, заявил сегодня в минсельхозпроде республики.

На волне «сахарной» паники жители Бурятии бросились скупать этот продукт. Некоторые особо ушлые граждане закупали не только для себя, но и для перепродажи. Так, была зафиксирована попытка купить сразу три тонны, рассказали в министерстве.

- У нас действует решение правительства – это запрет экспорта сахара за границу до августа. Дополнительно приняты ввозные пошлины, чтобы защитить нашего товаропроизводителя мы ограничивали импорт сахара в Россию. Bcё этo говорит o том, что дефицит сахара создан искусственно, – заявил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Ранее правительство республики рекомендовало не продавать в одни руки больше пяти килограммов сахара. Действительно, в торговых сетях ввели ограничения


Повышенный спрос всё же сохраняется.

- Сейчас наблюдается такой повышенный спрос. Люди бросились покупать сахар, муку, крупы. Не стоит этого делать, чем выше спрос, тем выше цена, ажиотаж не надо создавать. В стране есть и мука, и сахар – всё есть, просто сейчас не успевают подвозить, потому что скорость сбыта, видимо, оказалась выше, чем скорость поставки, – комментирует ситуацию министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев.

Тем временем в других регионах страны со спекулянтами начали бороться органы правопорядка. В Татарстане правоохранители задержали гражданина, пытавшегося продать мешок сахара массой 50 килограмм по завышенной цене. «В ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» задержан мужчина, который осуществлял доставку и реализацию 1 мешка сахара массой 50 килограмм по цене, превышающей рыночную стоимость», – рассказали в МВД Татарстана.

Полицейские установили, что у продавца не было соответствующих документов, к тому же он не был зарегистрирован в качестве ИП или юридического лица. Его ждет привлечение к административной ответственности.


продукты питания

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