В правительстве Бурятии прокомментировали ситуацию с сахаром

Повышенный спрос на сахар в торговых сетях продолжается



Бурятию, как и практически все регионы, не обошёл ажиотажный спрос на сахар. С полок магазинов этот товар улан-удэнцы разметают практически мгновенно. При этом, объясняли не раз специалисты, объективных оснований для массовой скупки сахара нет, происходит искусственный ажиотаж, который создают сами же граждане.



- На сегодняшний день в Бурятии ограничена оптовая продажа сахара. Сахар можно приобрести в розницу. В связи с повышенным спросом торговые сети ограничили продажу сахара в одни руки до трёх или пяти единиц, - сообщили «Байкал-Daily» в правительстве республики.



В правительстве отметили, что в «данный момент изменений в цене по сахару не наблюдается». В крупных торговых сетях цена составляет от 72,5 до 75,5 рублей за килограмм.



К слову, 17 марта стало известно, что Федеральная антимонопольная служба проводит в стране проверку производителей сахара, торговых сетей и посредников, чтобы не допустить задержек с поставками сахара для граждан. «Отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными организациями», — говорится в сообщении ведомства.



Собранные во время проверки материалы ФАС передаст в прокуратуру.



Сахар вернётся на полки магазинов, как только ажиотаж вокруг него прекратится, рассказал 19 марта агентству «Прайм» сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.



- Сахар, безусловно, подорожал, и достаточно прилично. Но дорожают абсолютно все продукты, правда, такого же спроса на макаронные изделия или подсолнечное масло нет, — подчеркнул экономист.



Также он добавил, что реальной проблемы дефицита сахара нет, но граждане скупают его такими темпами, что работники магазинов не успевают выставлять товар на прилавки. При этом завоз продуктов происходит не каждый день, пояснил эксперт.



В свою очередь, замглавы минпромторга России Виктор Евтухов на днях сообщил, что запасов сахара в России достаточно, дефицита не ожидается.





