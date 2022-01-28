В Бурятии впервые выявили более тысячи заболевших коронавирусом за сутки

Невиданный прежде рост заболеваемости COVID-19 набирает обороты
В Бурятии впервые за пандемию выявили более тысячи новых заражённых за сутки. Накануне, 27 января, зафиксировано 1153 заболевших коронавирусом. Это сразу более чем на 300 больше, чем днём ранее.
Рекорды по суточному приросту в Бурятии ставятся уже шестой день подряд. Прежде цифры были в разы ниже: для сравнения, ровно месяц назад, 27 декабря, выявили 175 заражённых, примерно такие же показатели и были в следующие дни. Однако 22 января суточный прирост взлетел до 353 человек (что стало на тот момент новым рекордом, прежний был ещё летом, на пике третьей волны). Но уже 23 января заболеваемость превысила сразу отметку «+500», составив 503 человека. 24 января в Бурятии зафиксировали 527 заражённых. 25 января резкий рост продолжился – уже 631 заболевший. 26 января заболеваемость превысила сразу уровень «+800», а именно 829 человек. И вот накануне, исторический момент – свыше тысячи заразившихся.
Напомним, рост начался после выявления в Бурятии первых заболевших штаммом «омикрон», который более заразен по сравнению с предыдущими штаммами.
Отметим, выздоровели вчера 294 жителя Бурятии.
Общее число случаев заражений коронавирусом за всё время в республике превысило уровень «83 тысячи» и составило 83 748. Из них 46% (39 159) приходится на жителей Улан-Удэ.
За минувшие сутки умерли восемь больных коронавирусом. О них известно, что семеро были старше 65 лет, один – младше (сколько точно лет, не раскрывается). К слову, позавчера было три летальных исходов, а за день до этого – шесть.
С начала пандемии от коронавируса в Бурятии скончались 2597 человек.
Число госпитализированных больных неуклонно растёт. Сейчас в стационарах находятся 1434 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это на 97 больше, чем днём ранее.
В отделениях реанимации лежат 106 пациентов (их них 48 человек старше 65 лет). 39 человек – на ИВЛ.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1654 коек, из которых свободно 220.
Ситуация с госпитализацией больных сейчас на порядок лучше, чем было летом, в третью волну (когда распространялся штамм «дельта»). Тогда было развёрнуто более трёх тысяч коек, сейчас же менее двух тысяч. «Главная причина – в коллективном иммунитете. Вакцина позволяет избежать осложнений, тяжёлого течения заболевания», - поясняет начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Бурятии Ирина Жугдурова.
А вот количество находящихся на амбулаторном лечении и под наблюдением растёт куда большими темпами. Сейчас таких пациентов 11 612 – за сутки их стало больше на 2,4 тысячи человек.
Растёт и число контактных лиц – на сегодня их 26 246 человек (+2,3 тысячи за сутки).
Как сообщал «Байкал-Daily», в связи с ухудшением эпидситуации республиканский оперштаб 24 января принял дополнительные ограничительные меры. Обучение в школах Улан-Удэ и ряда населённых пунктов в районах, а также в ССУЗах и ВУЗах переведено на дистанционное обучение. Временно приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Ограничено проведение массовых мероприятий. Работа предприятий общественного питания сокращена до 23 часов. Приостановлены занятия физкультурой и спортом контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной (фитнес-клубы под этот запрет не попадают). На закрытый режим работы переведены организации социального обслуживания населения (для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям). Концерт группы «Чайф» перенесён на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной.
Главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев накануне выпустил очередное обращение к жителям, в связи с приближением Сагаалгана. Ханхареев призвал отказаться от посещения дацанов и молебнов и максимально ограничить приём гостей дома.
Все медицинские организации Бурятии перешли на иной режим работы, объявили накануне, Ранее было приостановлено оказание плановой медицинской помощи в поликлиниках города, а также проведение профилактических медицинских осмотров как взрослым, так и детям. С 27 января также приостановили плановую госпитализацию в стационары и оказание плановой стоматологической помощи.
В Улан-Удэ усилены дезинфекционные мероприятия общественного транспорта. Четыре раза в неделю проходят рейды, на людей без масок продолжают составлять протоколы.
В Бурятии впервые выявили более тысячи заболевших коронавирусом за сутки
Общество, Фото:
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