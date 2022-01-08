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«Бизнес достаточно заплатил»: Главу Бурятии просят отменить QR-коды

«Бизнес достаточно заплатил»: Главу Бурятии просят отменить QR-коды
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
«Новогодние праздники отгремели, впереди нас ждут месяцы с низкими продажами», - отмечает предприниматель

Улан-удэнский бизнесмен, владелец частного детского сада и точек общепита Алексей Гыргенов обратился к главе Бурятии Алексею Цыденову с просьбой отменить QR-коды с 1 февраля.

Сейчас бизнесмен находится в Москве. Он записал небольшое видео из торгового центра и рассказал, что здесь на входе только проверили температуру, а маску выдали бесплатно.

- Отмените, пожалуйста, Алексей Цыденов с 1 февраля QR-коды в ТРЦ! Это рождественская просьба и желание. Далее нельзя продолжать эту непопулярную меру. Мы, бизнес, уже достаточно помогли вакцинации, заплатили большую цену, понесли убытки. Во многих городах нет пропусков по QR-кодам. Даже в соседнем Иркутске. Ни для кого ни секрет, что в некоторых заведениях общепита проверка QR-кодов уже просто формальность. Не буду говорить и выдавать подобные заведения, - обратился Алексей Гыргенов к главе.

Он поделился мнением, что несправедливо, когда одни виды бизнеса берут всю нагрузку и используются, как способ давления на общество по вакцинации» в то время, как в общественном транспорте (который тоже бизнес) не соблюдается даже социальная дистанция.

- Новогодние праздники отгремели. Впереди нас ждут месяцы с низкими продажами, продукты подорожали ещё больше, увеличили минимальный размер оплаты труда, арендодатели не снижают, а порой и повышают аренду, так как им нужно содержать свои объекты и выполнять обязательства перед кредиторами. Не за горами весенний и летний период, когда людей в ТЦ становится значительно меньше. QR-коды создают очереди, где люди дышат друг другу в затылок. Многие организации вынуждены доплачивать охране и персоналу за эту неблагодарную работу по проверке кодов. Может, стоит найти другие способы давления на людей? Не за счёт нас, кто работает в ТРЦ, - высказался Алексей Гыргенов.

Как сообщал «Байкал-Dailу», система QR-кодов для допуска в ряд общественных мест Бурятии была введена с 30 октября. Сперва сообщалось, что она будет действовать минимум до 31 декабря, затем антиковидные ограничения (в том числе это требование) продлили до конца января.

QR-коды о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённом в течение полугода заболевании, либо справки о медотводе о вакцинации, либо результаты ПЦР-теста необходимы для пропуска в предприятия общественного питания, торговые центры, торговые комплексы, а также торгово-развлекательные комплексы, объекты торговли непродовольственными товарами, СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения. Несовершеннолетние не могут посещать точки розничной торговли непродовольственными товарами без сопровождения взрослых.

Ранее в прокуратуру Бурятии ушло обращение с просьбой о проверке законности и соответствия федеральным законам требований о QR-кодах. Активисты собрали более 1,5 тысяч подписей.


глава Бурятии Алексей Цыденов предприниматели QR-код

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