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В Улан-Удэ противники QR-кодов направили обращение в прокуратуру

В Улан-Удэ противники QR-кодов направили обращение в прокуратуру
Общество,  Фото:imotvet03
Под обращением подписались более 1,5 тысяч горожан

15 ноября в Улан-Удэ на Богородском острове прошла акция против QR-кодов. Активисты собирали подписи горожан для обращения в прокуратуру. За несколько дней под обращением подписались более 1,5 тысяч человек.

На днях активисты отнесли документы в прокуратуру.

- Друзья, в течение недели мы с вами активно собирали подписи в прокуратуру по поводу проверки законности и соответствия федеральным законам указа главы Республики Бурятия по ограничению доступа в ряд общественных мест людям, не имеющим сертификата о вакцинации и соответственно QR-кода, - сообщили организаторы на своей странице.

На данный момент сбор подписей закрыт. Однако активисты отмечают, что горожане могут самостоятельно направлять обращения в прокуратуру.

- Сейчас мы проводим ряд встреч с представителями политических партий, депутатами Народного Хурала и другими представителями публичной власти нашего региона. Как только, мы определим дальнейшую стратегию действий мы сразу же напишем в нашем аккаунте в Инстаграм и в чатах. А также дадим вам конкретные инструкции и руководства к действию, - добавили борцы с пропускной системой.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии QR-коды обязательны до 31 декабря.

QR-коды о вакцинации от коронавируса, либо о перенесённом в течение полугода заболевании, либо справки о медотводе о вакцинации, либо результаты ПЦР-теста необходимы для пропуска в предприятия общественного питания, торговые центры, торговые комплексы, а также торгово-развлекательные комплексы, объекты торговли непродовольственными товарами, СПА-салоны, салоны красоты, маникюрные, косметические, массажные салоны, солярии, сауны, бассейны, фитнес-залы, закрытые спортивные сооружения, физкультурно-спортивные комплексы, открытые термальные бассейны, библиотеки, читальные залы Государственного архива, музеи, театрально-зрелищные учреждения, организации культурно-досугового типа, гостиницы, отели, дома отдыха, санаторно-курортные учреждения.


прокуратура

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