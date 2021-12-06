В Бурятии назвали лучший санузел в туробъектах

Приезжающие в республику туристы назвали лучшим санузел на природе и в сельской местности в Заиграевском районе



В Бурятии начался зимний туристический сезон. В республике можно пересчитать по пальцам туробъекты в сельской местности, которые могут встретить туристов в холодное время года. Но в Заиграевском районе республики готовы к встрече гостей.



- Юрты затоплены, в санузлах тепло, кстати туристы отозвались, что это лучший санузел в туробъектах на природе и в сельской местности, - сообщает в соцсети основательница туробъекта Светлана Цыбикдоржиева.



Она пишет, что участники фольклорного ансамбля готовы и в ожидании приезда гостей.



- Приготовлен вкусный фарш для бууз, тесто уже насыщается нужными свойствами, саламат сварен, наваристый говяжий бульон на плите томится, - описывает готовность турбазы директор турагентства.



«Комсомольская правда» называет популярные направления для отдыха на Байкале, среди которых только один бурятский туробъект – это курорт Аршан. Он находится на внушительном расстоянии от столицы Бурятии. Два остальных находятся в Иркутской области. Это остров Ольхон и посёлок Листвянка.





