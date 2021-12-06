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В Бурятии назвали лучший санузел в туробъектах

В Бурятии назвали лучший санузел в туробъектах
Бизнес,  Фото:stepnoykochevnik
Приезжающие в республику туристы назвали лучшим санузел на природе и в сельской местности в Заиграевском районе

В Бурятии начался зимний туристический сезон. В республике можно пересчитать по пальцам туробъекты в сельской местности, которые могут встретить туристов в холодное время года. Но в Заиграевском районе республики готовы к встрече гостей.

- Юрты затоплены, в санузлах тепло, кстати туристы отозвались, что это лучший санузел в туробъектах на природе и в сельской местности, - сообщает в соцсети основательница туробъекта Светлана Цыбикдоржиева.

Она пишет, что участники фольклорного ансамбля готовы и в ожидании приезда гостей.

- Приготовлен вкусный фарш для бууз, тесто уже насыщается нужными свойствами, саламат сварен, наваристый говяжий бульон на плите томится, - описывает готовность турбазы директор турагентства.

«Комсомольская правда» называет популярные направления для отдыха на Байкале, среди которых только один бурятский туробъект – это курорт Аршан. Он находится на внушительном расстоянии от столицы Бурятии. Два остальных находятся в Иркутской области. Это остров Ольхон и посёлок Листвянка.


туризм

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