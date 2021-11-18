В Бурятии запретили продажу газовых баллончиков детям

О принятии закона просили следователи



18 ноября в Бурятии принят законопроект о запрете продажи газовых баллончиков несовершеннолетним.



Подросткам запретят продавать газовые баллончики. Тех же, кто нарушит закон, ждёт административное наказание в виде штрафа. На граждан штраф составит размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 тысяч рублей. Также предусмотрена административная ответственность за совершение повторного правонарушения: на граждан – от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 70 000 рублей.



Законопроект приняли в связи с участившимися случаями отравления подростков. С обращением о необходимости разработки такого законопроекта в Народный Хурал Бурятии в ноябре 2020 года обратился следственный отдел по Заиграевскому району СК РФ по РБ.

