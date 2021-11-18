О принятии закона просили следователи
18 ноября в Бурятии принят законопроект о запрете продажи газовых баллончиков несовершеннолетним.
Подросткам запретят продавать газовые баллончики. Тех же, кто нарушит закон, ждёт административное наказание в виде штрафа. На граждан штраф составит размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц — от 30 000 до 40 000 тысяч рублей. Также предусмотрена административная ответственность за совершение повторного правонарушения: на граждан – от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 30 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц – от 50 000 до 70 000 рублей.
Законопроект приняли в связи с участившимися случаями отравления подростков. С обращением о необходимости разработки такого законопроекта в Народный Хурал Бурятии в ноябре 2020 года обратился следственный отдел по Заиграевскому району СК РФ по РБ.
В Бурятии запретили продажу газовых баллончиков детям
Бизнес, Фото:
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