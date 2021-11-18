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В Бурятию вместе с помидорами прибыл опасный вредитель

В Бурятию вместе с помидорами прибыл опасный вредитель
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Табачная белокрылка прежде в Бурятии не встречалась

В Улан-Удэ в партии помидоров обнаружили вредителя – табачную белокрылку. Такого вредителя в Бурятии прежде никогда не было.

- В ходе обследований отобраны образцы томатов и переданы для лабораторной экспертизы. Специалисты обнаружили карантинный объект - табачную белокрылку (Bemisia tabaci Gennadius). Данный вредитель выявлен в Бурятии впервые, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Табачная белокрылка – карантинный объект, вредит более чем 200 растений из 73 семейств. Распространяет опасные для растений вирусы, многие из которых могут вызывать потерю урожая от 20 до 100%. Предпочитает овощные, бахчевые, технические, цветочные и лекарственные культуры, многие виды сорняков. Встречается на плодовых, ягодных, цитрусовых, декоративных и лесных древесных растениях.

Хранение заражённой продукции, согласно федеральному закону «О карантине растений», является нарушением. В отношении владельца заражённых томатов будет возбуждено административное дело по ст. 10.3 КоАП РФ.

Россельхознадзор

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