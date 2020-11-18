Предприниматели Бурятии подали заявку на митинг

Требующие возобновления работы предприниматели продолжают свою борьбу
Сегодня, 18 ноября, предприниматели из ТЦ «Столичный», утром заявившие о своём протесте против двухнедельного запрета на работу, пошли дальше и подали в мэрию Улан-Удэ уведомление о митинге. Телеграм-канал «Степной дозор» сообщает, что бизнесмены планируют собраться 29 ноября на площади Советов. Количество предполагаемых участников – 300 человек.
Основной темой митинга значится пересмотр ограничительных мер в отношении торговых центров.
Однозначно, администрация Улан-Удэ откажет в проведении митинга на площади Советов. Уже давно митинги на площади Советов и площади Революции запрещены, сейчас власти согласовывают такие мероприятия в основном в парке «Юбилейный». К тому же, до конца ноября в Бурятии действует запрет на массовые мероприятия.
Телеграм-канал «БурКОПсоюз» отмечает, что данная заявка была формально – для получения отказа и обоснования своего выхода с пикетами.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня несколько десятков представителей малого бизнеса собрались на крыльце ТЦ «Столичный». Они просят отменить двухнедельный запрет на работу части торговой отрасли, введённый в понедельник, 16 ноября. К тому же, прямо напротив закрытого «Столичного» стоит торговый центр «Форум» с открытыми дверями и посетителями внутри. Ведь магазины крупных сетей, включенные на федеральном уровне в список системообразующих, продолжают работу. Всё потому, что правовой статус распоряжения минэкономики РФ о системообразующих предприятиях выше республиканского указа. А, значит, и открыты двери торговых центров, где располагаются, к примеру «Глория Джинс», Ostin или DNS.
На сегодняшнем стихийном собрании предприниматели заявляли о том, что это несправедливо. Бизнес недополучит крупную часть выручки, особенно это касается обувных бутиков и магазинов одежды, ведь у них в разгаре сезон, когда делается основная прибыль. Предприниматели напомнили, что весеннее закрытие пережили не все, и считают, что вторая волна закрытия станет для малого бизнеса «убийственной».
С четверга, 19 ноября, предприниматели обещают стоять с одиночными пикетами на площади Советов.
Предприниматели Бурятии подали заявку на митинг
Бизнес, Фото:
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