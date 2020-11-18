Бунтующие бурятские предприниматели: «Нас выставили вторым сортом»

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Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Вышедшие на улицу бизнесмены готовят письма главе Бурятии, в УФАС и Роспотребнадзор

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ владельцы магазинов, расположенных в ТЦ «Столичный», вышли на крыльцо центра с протестом. Бизнесмены возмущены указом о двухнедельном закрытии части торговли Бурятии.

О введении таких мер сообщил в субботу, 14 ноября, глава Бурятии Алексей Цыденов. Однако уже в понедельник стало известно, что попадают под указ не все. Магазины крупных российских сетей, включенные на федеральном уровне в список системообразующих (с оборотом 15 миллиардов рублей в год) могут продолжать свою деятельность. А, значит, и открыты двери торговых центров, где располагаются, к примеру «Глория Джинс» или DNS. В правительстве Бурятии поясняют, что правовой статус распоряжения минэкономики РФ о системообразующих предприятиях выше республиканского указа.

Улан-удэнские бизнесмены назвали это «издевательством».

- Это вопиющая несправедливость по отношению к местным предпринимателям. Вот ТЦ «Столичный», вот ТЦ «Форум». Народ заходит в «Форум». Хотели сделать, чтобы молодёжь никуда ходила, но если торговый центр открыт, там будет молодёжь, это же всем понятно, - рассказывает предприниматель Татьяна.


Владельцы торговых бутиков, рассказывают, что большая часть их коллектива – это женщины, в основном они матери-одиночки, то есть единственные добытчики в семье.

- У меня двое детей, у меня престарелые родители, я единственный добытчик в семье. У моих коллег та же ситуация. У кого-то многочисленные семьи, которые остались без дохода. Моя сестра также работает в торговом центре и осталась без работы. Мой папа в коме находится 14 суток. Никто не знает, как мы пережили первую волну, вторая может быть для нас просто убийственной, - добавляет продавец Юлия.

По словам бизнесменов, в ТЦ «Столичном» сейчас много пустых площадей, они не открылись после весенних ограничений. Владельцам магазинов самим пришлось торговать, поскольку они не могут выплачивать зарплату наёмным работникам. Большие средства были затрачены и на исполнение эпидемиологических предписаний.

- Около 150 тысяч рублей было потрачено на оборудование рециркуляторами всех мест. Причём ещё маски, для обработки поверхности, обработки рук, пола. Перчатки – у моих продавцов пять пар перчаток уходит. Они тоже не дешёвые, если всё собрать в кучу, - возмущается Татьяна.

Ко всему прочему, указ о закрытии вышел в самый «хлебный» период для продавцов зимней одежды и обуви.

- Мы не хотим считать убытки. Сейчас самый сезон. Ноябрь – самый главный месяц в обувном сезоне. Мы его ждём весь год, и нас сейчас лишают основного дохода, на который мы дальше можем хоть как-то развиваться, - отмечает предпринимательница.

Сетуют бизнесмены и на ещё одну несправедливость. Бизнес, зарегистрированный в Бурятии, делает отчисления в казну республики. Налоговые сборы с федеральных магазинов уходят в Москву.

- В данный момент нас выставили второсортными людьми. Мы жители Бурятии, платим налоги в казну Бурятии. Наши деньги идут на развитие нашего города и нашей республики. Московские федеральные компании, все деньги уходят в Москву, - говорят собравшиеся.

Предприниматели подготовили письмо главе Бурятии Алексею Цыденову, в УФАС и республиканский Роспотребнадзор. В обращении бизнесмены настаивают либо на полном закрытии всех ТЦ, либо возобновлении работы. Под текстом подписались десятки человек, среди которых владельцы магазинов и продавцы из ТЦ «Столичный», КТК «GALAXY», ТЦ «Сибирь», ТЦ «Сибирь», ТК «Юбилейный City» и «Дом Торговли».


На этом бизнесмены не планируют останавливаться.

- Мы сейчас здесь не расходимся, мы договариваемся на завтрашний день по одиночным пикетам, - сказала предприниматель Елена.

Одиночные пикеты планируют проводить в самом центре города, на площади Советов.









предприниматели
 
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