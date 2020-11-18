Бунтующие бурятские предприниматели: «Нас выставили вторым сортом»

- Это вопиющая несправедливость по отношению к местным предпринимателям. Вот ТЦ «Столичный», вот ТЦ «Форум». Народ заходит в «Форум». Хотели сделать, чтобы молодёжь никуда ходила, но если торговый центр открыт, там будет молодёжь, это же всем понятно, - рассказывает предприниматель Татьяна.







Предприниматели подготовили письмо главе Бурятии Алексею Цыденову, в УФАС и республиканский Роспотребнадзор. В обращении бизнесмены настаивают либо на полном закрытии всех ТЦ, либо возобновлении работы. Под текстом подписались десятки человек, среди которых владельцы магазинов и продавцы из ТЦ «Столичный», КТК «GALAXY», ТЦ «Сибирь», ТЦ «Сибирь», ТК «Юбилейный City» и «Дом Торговли».







Одиночные пикеты планируют проводить в самом центре города, на площади Советов.





















