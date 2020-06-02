В Бурятии в День защиты детей продавали алкоголь

1 июня полицейские провели профилактические рейды



1 июня, в международный день защиты детей, сотрудники полиции в Бурятии провели профилактические рейды по местам концентрации молодёжи. В том числе рейды были направлены на выявление детей и подростков, гуляющих по ночам без родителей. Также проверялись факты продажи спиртного и сигарет несовершеннолетним.



- В результате рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили шесть правонарушений в сфере розничной торговли алкогольной продукцией, в том числе два факта продажи алкоголя и один факт продажи табачной продукции несовершеннолетним, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



В общественных местах ночью детей без сопровождения родителей не выявлено.



По закону в Бурятии не допускается розничная продажа алкогольной продукции в дни проведения Последнего звонка, международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.⠀

