Также досмотрены аквариумные рыбки, гусята, инкубационные яйца
С 17 по 23 мая в аэропорту Иркутска госинспекторы управления Россельхознадзора при внутрироссийских перевозках досмотрели 638 кг рыбы и морепродуктов, 95 кг кормов и кормовых добавок.
Также досмотрены 367 аквариумных рыбок, 1200 суточных гусят, 2830 инкубационных яиц и девять выдр.
Все грузы соответствовали ветеринарным правилам и сопровождались необходимыми документами, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Через аэропорт Иркутска провезли девять выдр
Бизнес, Фото:
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