Через аэропорт Иркутска провезли девять выдр

Также досмотрены аквариумные рыбки, гусята, инкубационные яйца



С 17 по 23 мая в аэропорту Иркутска госинспекторы управления Россельхознадзора при внутрироссийских перевозках досмотрели 638 кг рыбы и морепродуктов, 95 кг кормов и кормовых добавок.



Также досмотрены 367 аквариумных рыбок, 1200 суточных гусят, 2830 инкубационных яиц и девять выдр.



Все грузы соответствовали ветеринарным правилам и сопровождались необходимыми документами, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

