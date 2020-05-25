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Через аэропорт Иркутска провезли девять выдр

Через аэропорт Иркутска провезли девять выдр
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Также досмотрены аквариумные рыбки, гусята, инкубационные яйца

С 17 по 23 мая в аэропорту Иркутска госинспекторы управления Россельхознадзора при внутрироссийских перевозках досмотрели 638 кг рыбы и морепродуктов, 95 кг кормов и кормовых добавок.

Также досмотрены 367 аквариумных рыбок, 1200 суточных гусят, 2830 инкубационных яиц и девять выдр.

Все грузы соответствовали ветеринарным правилам и сопровождались необходимыми документами, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Россельхознадзор
 
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