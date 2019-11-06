В Кяхте построят торговый центр возле исторических объектов

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Разрешительные документы уже получены



1 октября Кяхтинский районный суд Бурятии прекратил дело в отношении местного жителя о нарушении требований об охране памятников истории и культуры.



В ходе судебного заседания было установлено, что в пределах земельного участка, принадлежащего мужчине, расположены объекты культурного наследия: «Дом, в котором в 1918 -1920 годы проходили подпольные собрания Троицкосавской большевистской организации», «В этом доме в 1918 года размещался Троицкосавский совет рабочих и солдатских депутатов», «Здание бывшего Русско-Азиатского банка». Все объекты поставлены на государственную охрану.



На земельном участке в пределах границ территорий этих объектов предусмотрено строительство одноэтажного торгового центра.



- Однако, в нарушение требований действующего законодательства, гражданин не обеспечил проведение мониторинга вышеуказанных объектов культурного наследия, находящихся в непосредственной близости от участка строительства. Соответствующий договор не заключён, мероприятия по мониторингу не выполнены, - сообщает пресс-служба Кяхтинского районного суда.



В судебное заседание мужчина не явился, его представитель пояснил, что нарушения устранены, в связи с чем просил прекратить дело.



Представитель комитета государственной охраны объектов культурного наследия администрации главы Бурятии и республиканского правительства против прекращения в связи с малозначительностью правонарушения не возражала.



Постановление вступило в законную силу.

