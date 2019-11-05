В Бурятии работник пожаловался на выплату зарплаты раз в месяц

Юридическое лицо оштрафовали
В государственную инспекцию труда в Бурятии обратился работник ООО «Восток-Плюс», он заявил о нарушении трудового законодательства по выплаты заработной платы. Специалисты провели внеплановую проверку.
- В ходе проверки выявлены нарушения требований статей 22, 133, 136 трудового кодекса Российской Федерации. Так, проведённой проверкой установлено, что работнику заработная плата выплачивалась 1 раз в месяц с нарушением сроков выплаты, - сообщает государственная инспекция труда в Бурятии.
Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Юридическое лицо привлечено к административное ответственности в виде штрафа.
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