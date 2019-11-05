Через Бурятию перевезли 17 тонн быстрорастворимых супов

Россельхознадзор озвучил некоторые итоги за октябрь



В октябре через станцию «Наушки» в Бурятии в Монголию отправлено 1205 тонн продукции животного происхождения. В их числе 1114,2 тонны кормов для животных, 73,7 тонны молочных продуктов и 17,2 тонны супов быстрого приготовления.



При транзитных перевозках досмотрено 212,7 тонны продуктов питания и 54 тонны рыбных консервов. При импортных перевозках – 177 тонн комбикормовых добавок.



- Вся подконтрольная продукция соответствовала сопроводительным документам, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Оформлено шесть протоколов об административном правонарушении в связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований при перевозке продукции животного происхождения. Подконтрольная продукция изъята и подлежит уничтожению.



Также оформлено 20 актов о наличии дезковриков в 143 вагонах международных пассажирских поездов. Досмотрена ручная кладь 4483 пассажиров загранследования.

