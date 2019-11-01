Объявление о запрете продаж детям висело в популярном сетевом магазине Северобайкальска
Жителей города Северобайкальска удивило объявление, которое они увидели в популярном сетевом магазине. В объявлении было сказано о том, что детям до 16 лет без взрослых ничего в магазине не продадут.
- Висит объявление от администрации магазина о запрете продажи продукции лицам до 16 лет, без сопровождения взрослых. Посмотрела в интернете, узнала, что это незаконно. Если незаконно, тогда зачем так делают? – написала в местном паблике горожанка.
В комментариях к посту севербайкальцы развели дискуссию на эту тему. Люди выдвигали различные версии о применении ограничительной меры. Кто-то предположил, что это связано с участившимися кражами, которые совершают подростки.
«Значит были инциденты, которые спровоцировали такое поведение администрации магазина, как будто не знаете современных детишек и их мамаш», «Значит устали ловить малолетних воришек», - пишут одни.
Однако кто-то увидел в этом положительную сторону. Одна из горожанок решила, что с введением запрета дети перестанут употреблять в пищу не очень полезные продукты.
«А мне нравится этот запрет. А то ребятня упивается дешёвой газировкой, здоровее будут», написала жительница Бурятии. Под её комментарием пользователи Сети поставили 7 «лайков».
В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии пояснили, что подобный запрет является нарушением.
- Согласно ч. 2 ст. 28 Гражданского кодекса России, малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать, в частности, мелкие бытовые сделки (покупки). За данное нарушение не предусмотрено административной ответственности, но есть ответственность гражданско-правовая в виде возмещения убытков, - сообщили «Байкал-Daily» в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Накануне специалисты Роспотребнадзора выезжали в данную торговую точку. Но к тому моменту объявления в магазине уже не было.
В Бурятии магазин запретил совершать покупки детям
Бизнес, Фото:
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