Возбуждены административные дела
В пиломатериале шести лесоторговых предприятий Бурятии обнаружены карантинные вредные организмы.
- В партиях лесоматериалов общим объёмом 1112 куб. м, принадлежащих ООО «Сельва», ООО «Соболь», ООО «ВосСиб», ООО «Фора», ООО «Лига-Транс» и ООО «Юнико» выявлены живые личинки малого чёрного елового усача. Хранение заражённой подкарантинной продукции является нарушением, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении должностных лиц организаций возбуждены административные дела, составлены протоколы. Выданы предписания об устранении нарушения правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки.
В Бурятии обнаружили заражённый пиломатериал
Бизнес, Фото:
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