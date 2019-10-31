Спортивное питание в магазине «Легион» продавали без надлежащих документов и маркировки
В Улан-Удэ транспортная прокуратура и таможенники проверили магазин «Легион», который находится в одном из торговых центров города. В магазине были выявлены нарушения в сфере противодействия незаконному ввозу и реализации в России спортивного питания.
Установлено, что в магазине, вопреки требованиям, продают специализированное питание для спортсменов с ненадлежащей маркировкой товаров, без товаросопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукта.
- В отношении владельца торговой точки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.14.43 КоАП РФ. Решением арбитражного суда правонарушителю назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Улан-Удэ продавец спортивного питания заплатит штраф в 20 тысяч
Бизнес, Фото:
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