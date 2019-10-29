Управляющий ВТБ в Бурятии: «Наша задача – ориентироваться на потребности бизнеса»

Банковское финансирование часто является важным условием для успешного развития бизнеса, а если существует комплексное взаимодействие с кредитной организацией, то возможностей перед предпринимателями открывается ещё больше. Управляющий ВТБ в Республике Бурятия Инесса Лхасаранова подчёркивает: в сегодняшней реальности банк становится не только финансовым партнёром, но и консультантом в сопровождении бизнеса на всём его жизненном пути



- Инесса Владимировна, какие задачи для вас являются основными в работе с региональным бизнесом?



- Основных моментов несколько. Мы работаем с организациями всех отраслей экономики республики и знаем о потребностях клиента, что называется «из первых уст». Конечно, наша работа направлена на то, чтобы помочь бизнесу в решении их задач, ведь в понимании и доверии – залог и нашего развития. Кроме этого, значительная работа ведется и с правительством республики. Региональные власти уделяют большое внимание развитию предпринимательства – основного звена, формирующего благосостояние экономики республики. Активное взаимодействие с правительством Бурятии позволяет нам оказывать всестороннюю поддержку регионального предпринимательства.



- Есть ли конкретные примеры такого трёхстороннего взаимодействия?



- Безусловно. В нашем кредитном портфеле большая часть приходится на финансирование предприятий среднего и малого бизнеса. По итогам первого полугодия, это свыше 11 млрд рублей. Из них 1,7 млрд рублей – это льготные кредиты в рамках программ господдержки бизнеса.



Все эти средства работают на развитие региональных предприятий, ведь без заемных ресурсов сегодня невозможно расти. Надо сказать, что эта цифра постоянно увеличивается – с начала года наш портфель кредитов среднему и малому бизнесу вырос на 12%. Существенные доли в этом объеме приходятся на торговлю – около половины, лесную и деревообрабатывающую отрасль, транспорт и инфраструктурное строительство.



На инфраструктурном строительстве хотелось бы остановиться подробнее. Перед регионом стоит важная задача – обеспечить республику качественными дорогами, школами, больницами, детскими садами. В развитии социальной инфраструктуры республики есть вклад ВТБ. Строительство пяти дошкольных детских учреждений проходит при нашем финансовом участии.



Мы продолжаем усиливать свою работу с бизнесом. На Восточном экономическом форуме, прошедшем в начале сентября, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов подписали план мероприятий по развитию среднего и малого предпринимательства, нацеленный на реализацию комплекса мер по поддержке МСП в части предоставления кредитования, организации консультаций и образовательных программ для бизнеса.



- Как вы считаете, что сегодня важно предпринимателю при выборе обслуживающего банка?



- Юридические лица предъявляют высокие требования к банку: надежность, стабильность, технологичность, а также готовность вникать в задачи бизнеса и предлагать доступные инструменты для их решения. Важным моментом остается удобство дистанционных сервисов, функциональность интерфейса, перечень операций, которые можно осуществить без посещения отделения. И, конечно, стоимость услуг, в частности, расчётно-кассовых.



Конкуренция за клиента среди финансовых организаций растет, и банки постоянно разрабатывают новые условия для их привлечения. Например, ВТБ предложил среднему и малому бизнесу новую унифицированную линейку пакетов услуг расчётно-кассового обслуживания: «На старте», «Самое важное», «Всё включено», «Большие обороты». Кроме того, пакеты услуг «Все включено», «Большие обороты» можно расширить дополнительными опциями, позволяющими получать наиболее востребованные услуги по льготной цене с учётом отраслевой специфики клиента и его потребностей.



Расчётный счет открывается как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счёта в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублевых платежей внутри ВТБ осуществляются бесплатно. Количество включенных межбанковских переводов варьируется в зависимости от типа пакета.



Мы понимаем, что для растущего бизнеса особенно важно быстро и с минимальными затратами получать качественное обслуживание. Для тех компаний, которые пока не имеют расчётных счетов в банке действует пакет услуг «На старте», в рамках которого обслуживание доступно без оплаты комиссии в течение года с даты открытия счёта.



Новая линейка пакетов РКО не только востребована среди бизнес-сообщества региона, но также получила высокую оценку независимых экспертов. В соответствии с исследованием Business Banking Fees Monitoring, проведённым аналитическим агентством MarksWebb в 3 квартале 2019 года, ВТБ лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса.



- Сегодня любую информацию проще всего получить в интернете, но в этом и сложность как найти то, что решит конкретную задачу бизнеса?



- Соглашусь, что предпринимателю, особенно начинающему, нужно обладать целым комплексом знаний – бухгалтерия, налоговое законодательство, юридические аспекты ведения бизнеса, возможности государственной поддержки. Чтобы облегчить эту задачу, банки сегодня формируют настоящую цифровую «среду обитания». С помощью онлайн-банкинга можно не только осуществлять платежи и операции, но и вести онлайн-бухгалтерию – расчёт налогов, зарплаты, подготовку и отправку отчетности в соответствующие надзорные органы. В мобильном приложении также представлены различные сервисы, полезные для бизнеса. Кроме этого, на платформе банка доступны обучающие программы по интересующим темам, семинары, нефинансовые сервисы, касающиеся развития бизнеса, продвижения, безопасности – рабочие инструменты, которые можно использовать по мере необходимости. И, конечно, такой подход сокращает время на поиск решений.



- Какие задачи вы ставите перед собой до конца текущего года?



- Наша основная задача - быть полезными для предпринимателей республики, меняться для того, чтобы соответствовать потребностям бизнеса, внедрять новые технологии и возможности. Важно, чтобы каждый мог воспользоваться современными банковскими услугами онлайн и при необходимости получал профессиональную поддержку специалистов банка в отделениях. В развитии бизнеса наших партнёров мы видим залог и нашего успеха.



