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В Бурятии появится бумага из шкур овец и коз

В Бурятии появится бумага из шкур овец и коз
Бизнес,  Фото:минсельхозпрод РБ
«Это большое подспорье для наших фермеров, сжигающих за ненадобностью шкуры сегодня, и большой плюс для ремесленников», - отметил бурятский дизайнер

Курсы по выделке овечьих шкур в БГСХА, проходящие в эти дни, дали неожиданное развитие. Под руководством мастера из Монголии, учёного Гантумэр Багша участники овладевают скорняжным ремеслом по восстановленной методике. После длительного процесса обработки, материал становится пригодным для письма.

- После размокания шкура становится мягкой. Если её растянуть и зафиксировать чем-то мокрым, то примет любую форму. После этого от влаги нужно беречь. Можно пропитать защитной смесью на основе воска, смол и масел, - делится автор методики Гантумэр Багша.


Мастер отмечает очевидные плюсы. Не имея химических препаратов, такая выделка кожи становится экологически чистым методом. Современный человек, отдалившийся от природы, открывает этот метод для себя заново, по давно забытым рецептам номадов.

Бурятский графический дизайнер Дмитрий Гасан, известный по проектам «Голос Кочевников» и «Типомания» уже успел оценить проект. Бумага напомнила ему пергамент. Мастер уверен, что она могла бы стать интересным материалом для переплета книг.

- Есть что-то очень романтичное и гуманистически понятное в идее воскрешения давно забытых материалов. Помимо этой романтики ясно, что это также большое подспорье для наших фермеров, сжигающих за ненадобностью шкуры сегодня, и большой плюс для ремесленников. Ведь, по сути, это готовое полотно для художника. Я бы попробовал этот материал на тиснение, конгрев, фальцовку, а также всевозможные способы окраски этой бумаги. Нужно поработать с переплетчиками, возможно целая ниша откроется для этого материала, - поделился дизайнер.

Он также отметил, что новинка должна использоваться для сувенирной продукции. Например, для работ в стиле «монгол бэшэг» (традиционной бурят-монгольской каллиграфии).

Шкуры овец и коз сопровождали человека во всех этапах его жизни - от рождения до старости. В старину рождённого ребёнка заворачивали в овечьи шкуры и в дальнейшем их использовали в качестве пеленок. В Бурятии изделия из шерсти становятся популярным брендом у населения республики, а возрождение традиционного ремесла – трендом. Теперь появится еще и бумага из шкур овец и коз, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

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