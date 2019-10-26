В улан-удэнском кафе, где взорвался газ, пострадали семь человек

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в 8.40 часов произошёл взрыв баллона с газом в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ. Взрывной волной выбило стёкла, сильно повреждено помещение. Очевидцы рассказывали, как на их глазах из кафе выходили окровавленные люди.
Всего пострадали семь человек, уточнили в ГУ МЧС по Бурятии. Все они – сотрудники кафе, посетителей в столь ранний час ещё не было. Пострадавшие переданы врачам скорой помощи.
- Сегодня в 8.41 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о загорании в кафе по улице Ленина в Улан-Удэ. Через две минуты на место прибыли пожарные. На момент их прибытия в здании уже произошёл хлопок бытового газа, - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Загорание ликвидировано на площади 2 кв.м. В результате взрыва газа в кафе разрушены внутренние перегородки, остекление, входная дверь.
Сейчас на месте работают дознаватели МЧС России. По данному факту проводится проверка, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
ПРОДОЛЖЕНИЕ - Число пострадавших выросло до 12-ти