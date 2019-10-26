Работники Ethno Cafe пытались самостоятельно устранить утечку газа, что и привело к ЧП
Следователи начали доследственную проверку после взрыва в Ethno Cafe в центре Улан-Удэ, на пешеходной части улицы Ленина.
Как сообщал «Байкал-Daily», взрыв газового баллона прогремел в 8.40 часов утра. Взрывной волной выбило стёкла, разрушено помещение кафе. В это время в заведении находился только персонал, посетителей ещё не было. Пострадали 12 человек, семь из них, в том числе 17-летний подросток, госпитализированы.
Один из пострадавших находится в состоянии комы, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Бурятии.
СУ СКР по Бурятии приводит подробности ЧП.
По предварительным данным, работники пришли в кафе около 8 часов. Они начали готовить пищу к открытию заведения. В этот момент они почувствовали запах газа на кухне. Работники пытались самостоятельно устранить утечку газа из газового баллона. Специализированные службы или специалисты сервиса в кафе не вызывались. В итоге утечка газа устранена не была. Когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв.
В настоящее время следователь проводится осмотр места происшествия.
- В ближайшее время будет изъята и изучена документация, связанная с обеспечением техники безопасности в заведении общественного питания, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Стали известны подробности взрыва в улан-удэнском кафе
Происшествия, Фото:
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