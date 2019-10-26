После взрыва в Ethno Cafe все городские службы переведены на усиленный режим
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил заместителю председателя правительства по безопасности Петру Мордовскому организовать совместно с профильными надзорными органами внеплановую проверку общественных мест, где используется газобаллонное оборудование. Будет проверяться соблюдение соответствующих правил и подготовки персонала. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в 8.40 часов утра в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель.
Взрыв произошёл, когда в кафе ещё не было посетителей. Поскольку место весьма популярное, случись подобное в обеденный перерыв, пострадавших было бы намного больше. При взрыве пострадали 12 человек – все сотрудники кафе. Из них пять человек госпитализированы. Сильнее всего пострадала женщина, получившая ожог 40% тела и 17-летний подросток, подрабатывавший в кафе. Подросток получил ожог 15% тела. Оба находятся в реанимации.
- Алексею Цыденову в оперативном режиме сообщают о динамике состояния здоровья пострадавших. Министру здравоохранения поручено в режиме видеоконференции привлечь для консультаций специалистов минздрава России, а при необходимости и в зависимости от состояния здоровья пострадавших обеспечить их госпитализацию в центральные российские клиники, - сообщил пресс-секретарь главы Бурятии.
Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации бытового газа. Следователи уже проводят доследственную проверку.
- По оперативной сводке информация о происшествии сразу же поступила мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову. По поручению мэра все городские службы работают в усиленном режиме, - сообщили в администрации города.
Глава Бурятии поручил проверить все заведения с газовыми баллонами
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