«Выходили окровавленные люди»: В Улан-Удэ в кафе взорвался газовый баллон

Сегодня утром сгорело Ethno Cafe в центре Улан-Удэ
Сегодня около 8.40 часов утра на улице Ленина в Улан-Удэ сгорело Ethno Cafe (сеть кафе Владд). Кафе находится в здании бывшего кинотеатра «Эрдэм».
В кафе произошёл взрыв газового баллона. От взрыва вылетели стёкла, помещение сильно повреждено.
- Услышала сильный хлопок. На моих глазах выбило стёкла. Из кафе выходили окровавленные люди, - рассказала «Байкал-Daily» очевидец.
По предварительным данным, в кафе находилось не менее четырёх человек. Сообщается как минимум о четырёх пострадавших.
На место прибыли несколько скорых и несколько пожарных расчётов.
Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется.
Автомобиль остановили ночью в Селенгинском районе
Все пострадавшие в Ethno Cafe, где взорвался баллон с газом, - персонал. ФОТО с места событий
Сегодня утром сгорело Ethno Cafe в центре Улан-Удэ
20-летний солдат-срочник убил восемь человек, добивая лежачих контрольными выстрелами
Женщина «спасала» свои сбережения, переведя их на чужой счёт
Инцидент произошёл около кафе
В «Мазде» находился ребёнок
Малыш умер после нескольких падений из рук пьяной матери
Неизвестные представились работниками банка и запросили данные паспорта и карты
Мужчина на глазах сына изрезал его мать
Мужчина даже не имел строительные материалы, рабочих, технику и инструменты
Военнослужащий выиграл более миллиона рублей и сбежал из части через окно туалета
Медали он вёз на продажу
Он украл телефон, банковские карты и 20 тысяч рублей
Горожанка возвращалась с родственниками из кафе