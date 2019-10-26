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«Выходили окровавленные люди»: В Улан-Удэ в кафе взорвался газовый баллон

«Выходили окровавленные люди»: В Улан-Удэ в кафе взорвался газовый баллон
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня утром сгорело Ethno Cafe в центре Улан-Удэ

Сегодня около 8.40 часов утра на улице Ленина в Улан-Удэ сгорело Ethno Cafe (сеть кафе Владд). Кафе находится в здании бывшего кинотеатра «Эрдэм».

В кафе произошёл взрыв газового баллона. От взрыва вылетели стёкла, помещение сильно повреждено.

- Услышала сильный хлопок. На моих глазах выбило стёкла. Из кафе выходили окровавленные люди, - рассказала «Байкал-Daily» очевидец.

По предварительным данным, в кафе находилось не менее четырёх человек. Сообщается как минимум о четырёх пострадавших. 

 

На место прибыли несколько скорых и несколько пожарных расчётов. 

Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется. 


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