«Выходили окровавленные люди»: В Улан-Удэ в кафе взорвался газовый баллон









На место прибыли несколько скорых и несколько пожарных расчётов.



Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется.









ПРОДОЛЖЕНИЕ - в кафе пострадали семь человек







Сегодня около 8.40 часов утра на улице Ленина в Улан-Удэ сгорело Ethno Cafe (сеть кафе Владд). Кафе находится в здании бывшего кинотеатра «Эрдэм».В кафе произошёл взрыв газового баллона. От взрыва вылетели стёкла, помещение сильно повреждено.- Услышала сильный хлопок. На моих глазах выбило стёкла. Из кафе выходили окровавленные люди, - рассказала «Байкал-Daily» очевидец.По предварительным данным, в кафе находилось не менее четырёх человек. Сообщается как минимум о четырёх пострадавших.