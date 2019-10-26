Шесть пострадавших при взрыве в Улан-Удэ остаются в больницах

В Улан-Удэ шесть человек госпитализированы после взрыва газового баллона в Ethno Cafe, из них двое в реанимации. О состоянии пострадавших рассказал министр здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуев.
Как сообщал «Байкал-Daily», газовый баллон взорвался на кухне в 8.40 часов утра – посетителей в кафе ещё не было, пострадал только персонал. Взрывной волной выбило стёкла, повреждены стены, окна и мебель. Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации бытового газа. По информации следствия, работники почувствовали запах газа, но пытались устранить утечку самостоятельно. Когда его концентрация в помещении достигла предела, от работающих плит произошло воспламенение и взрыв.
Пострадали 12 человек. На место прибыли две «скорые» и две бригады центра медицины катастроф. Пять сотрудников кафе осмотрели на месте и отпустили домой, констатировав лёгкие травмы.
Семь человек были госпитализированы. Шесть взрослых доставлены в БСМП, где после осмотра одна пострадавшая была сразу отпущена на амбулаторное лечение. В детскую республиканскую клиническую больницу доставили 17-летнего парня, подрабатывавшего в кафе. Он находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
- Состояние ребёнка тяжёлое, у него ожог порядка 15% тела. Ожоги достаточно глубокие, - сообщил Дамбинима Самбуев.
В БСМП в реанимации также находится 23-летняя девушка. Она пострадала сильнее всех, у неё ожог 40% тела. В том числе девушка получила ожог дыхательных путей, вдохнув горячий воздух.
Улан-удэнские врачи проведут сеанс телемедицины и проконсультируются с ведущими специалистами. «Будем с федеральным центром согласовывать лечение», - пояснил министр здравоохранения Бурятии.
Ещё две пострадавшие, 33 лет и 51 года, проходят лечение в отделении гнойной хирургии. У обоих ожоги порядка 35% тела.
В отделении травматологии попала сотрудница кафе, получившая закрытую черепно-мозговую травмы, вывих пальца и множественные ушибы мягких тканей. Её состояние средней степени тяжести.
- Ещё двое пострадавших, 46 и 38 лет осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение. У них множественные ссадины рук, ушибы мягких тканей. По всем пациентам лекарств достаточно, они обследованы, получают лечение. Необходимости транспортировать в другие регионы нет, сами справляемся, - заключил Дамбинима Самбуев.
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