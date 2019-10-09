В Бурятии суд обязал фирму уволить своего гендиректора

Гендиректора пришлось уволить из-за нарушения антикоррупционного закона
Прокуратура Заиграевского района проверила соблюдение антикоррупционного законодательства обществом с ограниченной ответственностью «Золто».
В ноябре 2018 года на должность генерального директора общества по трудовому договору была принята работница, ранее трудившаяся судебным приставом-исполнителе Заиграевского районного отдела судебных приставов УФССП по Бурятии.
- В нарушение федерального закона «О противодействии коррупции», трудовой договор заключён без согласия комиссии по урегулированию конфликта интересов УФССП, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Прокуратура района направила в суд исковое заявление к ООО «Золто» о расторжении трудового договора с бывшим государственным служащим. Заиграевский районный суд требования прокурора удовлетворил, гендиректор уволена с занимаемой должности.
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