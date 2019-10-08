Коллекторское бюро оштрафовали на 50 тысяч рублей
В Бурятии непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» в очередной раз привлечено к административной ответственности.
В службу судебных приставов обратилась улан-удэнка с жалобой на действия коллекторского бюро. Сотрудники досаждали её телефонными звонками с требованием оплатить задолженность по кредитному договору знакомого.
Женщина проинформировала коллекторов о смерти должника. Однако сотрудники не прекращали ей звонить, нарушая неприкосновенность частной жизни.
Арбитражный суд Бурятии действия НАО «Первое коллекторское бюро» признал незаконными и в качестве наказания назначил выплату административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.
В настоящее время решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
Коллекторы досаждали улан-удэнке из-за долгов умершего человека
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