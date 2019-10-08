Коллекторы досаждали улан-удэнке из-за долгов умершего человека

Коллекторское бюро оштрафовали на 50 тысяч рублей



В Бурятии непубличное акционерное общество «Первое коллекторское бюро» в очередной раз привлечено к административной ответственности.



В службу судебных приставов обратилась улан-удэнка с жалобой на действия коллекторского бюро. Сотрудники досаждали её телефонными звонками с требованием оплатить задолженность по кредитному договору знакомого.



Женщина проинформировала коллекторов о смерти должника. Однако сотрудники не прекращали ей звонить, нарушая неприкосновенность частной жизни.



Арбитражный суд Бурятии действия НАО «Первое коллекторское бюро» признал незаконными и в качестве наказания назначил выплату административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.



В настоящее время решение суда в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



