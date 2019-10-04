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В Забайкалье выставили на продажу страусиную ферму

В Забайкалье выставили на продажу страусиную ферму
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Владелец оценил её в 175 миллионов рублей

Появилось объявление о продаже расположенной под Читой страусиной фермы. Она продаётся за 175 миллионов рублей.

В сообщении уточняется, что это единственная в Забайкальском крае страусиная ферма. Сейчас здесь живёт 12 взрослых страусов, большое стадо гусей, цесарок, уток, а также лошади, козы, кролики, лиса, лебеди, орёл, шиншиллы и другие животные.


страус сельское хозяйство
 
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