В Забайкалье выставили на продажу страусиную ферму

Владелец оценил её в 175 миллионов рублей



Появилось объявление о продаже расположенной под Читой страусиной фермы. Она продаётся за 175 миллионов рублей.



В сообщении уточняется, что это единственная в Забайкальском крае страусиная ферма. Сейчас здесь живёт 12 взрослых страусов, большое стадо гусей, цесарок, уток, а также лошади, козы, кролики, лиса, лебеди, орёл, шиншиллы и другие животные.





