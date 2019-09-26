В Бурятии идёт набор в «энергокласс» на новый учебный год

Старшеклассники имеют возможность пройти предпрофильную подготовку по курсу «Общая энергетика»
ПАО «ТГК-14», при содействии энергетического факультета ЗабГУ и строительного факультета ВСГУТУ, приглашает 10- и 11-классников в профориентационный проект «Энергокласс». Проект направлен на популяризацию профессии энергетического направления, профориентацию среди обучающихся общеобразовательных школ привлечение высококвалифицированные кадры на производство, сообщает пресс-служба «ТГК-14».
Обучаясь в «Энергоклассе», старшеклассники имеют возможность пройти предпрофильную подготовку по курсу «Общая энергетика», подготовиться к ЕГЭ по физике и математике и, как результат, подготовиться к поступлению на специальности энергетического профиля:
• Теплоэнергетика и теплотехника;
• Электроэнергетика и электротехника;
• Химия в производстве.
Обучение осуществляется во внеурочное время в специально оборудованных классах, по графику: 2 часа в неделю предпофильная подготовка, 2 часа в неделю подготовка к ЕГЭ.
Учащиеся не только познакомятся с особенностями будущей профессии и углубят знания по профильным предметам, но и получат преимущество при поступлении в ЗабГУ и ВСГУТУ, а при успешном обучении смогут получать стипендию ПАО «ТГК-14», проходить практику в компании и гарантированно устроиться туда на работу.
Заявки принимаются до 30 сентября.
Приёмные комиссии работают:
в Улан-Удэ по адресу: ул. Ключевская, 40 В, кор. № 24, ауд. 15-5
в Чите по адресу: Чкалова, 140, кабинет 14, телефон: 8 (3022) 35-16-35
в Приаргунске по адресу: Губина, 11, телефон: 8 (30243) 2-13-64 Приаргунская СОШ.
в Шерловой Горе по адресу: Ленина, 2, телефон: 8 (30233) 3-42-10 МБОУ СОШ № 42 пгт Шерловая Гора.
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