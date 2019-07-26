Туристов предупреждают, что проживание здесь опасно для жизни
Проживание в гостиничном комплексе «Байкалов Острог» на острове Ольхоне незаконно, угрожает жизни и здоровью граждан, а также уникальной экосистеме озера Байкал. Об этом сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.
В марте 2019 судебная коллегия по гражданским делам Иркутского областного суда признала решение о сносе самовольных построек гостиничного комплекса «Байкалов Острог» законным и обоснованным. Собственник одного из самых крупных объектов рекреации обязан до 27 марта 2020 года снести все строения.
- Проживание граждан в гостиничном комплексе «Байкалов Острог» угрожает жизни и здоровью, а также уникальной экологической системе озера Байкал, - поясняют в природоохранной прокуратуре.
Собственнику – ООО «Сергит» публично объявлено требование о запрете использовать гостиничный комплекс «Байкалов Острог».
- Вместе с тем, выявляются факты реализации гостиничных услуг туристического комплекса «Байкалов Острог» через посредничество иных коммерческих организаций, - отмечают в природоохранной прокуратуре.
Гостиница «Байкалов Острог» на Ольхоне работала незаконно
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