В Бурятии сельчанин угодил в колонию за уклонение от надзора

Мужчине дали четыре месяца «строгача»



41-летний житель Кабанского района предстал перед судом за уклонение от административного надзора – по части 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса РФ. Как выяснилось, два года назад, в мае 2021-го, мужчина вышел на свободу из колонии. В течение трёх рабочих дней после возвращения домой его обязали явиться в ОМВД для постановки на учёт.



Однако мужчина этого так и не сделал, поскольку не согласился со сроком административного надзора. А через какое-то время он нашёл работу по объявлению и отправился на вахту в другой регион.



На заседании сельчанин признал свою вину и раскаялся в содеянном. При вынесении приговора суд, рассмотрев альтернативные виды наказания, счёл необходимым назначить ему лишение свободы на определённый срок. В итоге нарушителя на четыре месяца отправили в исправительную колонию строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

