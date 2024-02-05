В Бурятии огласили приговор военнослужащему, решившему «отдохнуть от службы»

Дали три года в колонии

Кяхтинский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор военнослужащему, ушедшему в самоволку.

«Военнослужащий с целью временно уклониться от прохождения военной службы, желая отдохнуть от исполнения обязанностей военной службы, 17 июля 2023 года не явился в установленный срок на службу в воинскую часть, - сообщила 5 февраля пресс-служба Второго Восточного окружного военного суда. - 27 июля Г. прибыл в воинскую часть и приступил к исполнению должностных обязанностей. Однако в этот же день, 27 июля, Г. не прибыл к установленному регламентом служебного времени сроку 16 часам на службу. 18 августа военнослужащий прибыл в военную комендатуру».

Суд назначил военнослужащему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 3 года.

Но приговор в законную силу ещё не вступил, подчёркивается в сообщении.

