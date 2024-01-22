22 января

21 января

Популярное

Жителю Бурятии присудили 12 тысяч за укус бродячей собаки

Жителю Бурятии присудили 12 тысяч за укус бродячей собаки
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
После этого он решил дойти до Верховного суда

Житель Северобайкальска стал жертвой беспризорного животного. Как выяснилось, его укусила бродячая собака. За физические и нравственные страдания мужчина решил взыскать моральную компенсацию размером в 15 тысяч рублей с администрации города, которая и отвечает за отлов безнадзорных псов. Иск в его интересах подал в суд Северобайкальский межрайонный прокурор.

При рассмотрении дела служители Фемиды пришли к выводу, что укус не повлёк кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. А потому расценили его как повреждение, не причинившее вред здоровью. В итоге за нападение животного северобайкальцу присудили 12 тысяч.
 
Мужчина обжаловал это решение. Сейчас дело находится на апелляционном рассмотрении в Верховном суде Бурятии.
нападение собаки компенсация суд

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ племянника осудили за убийство дяди
В Улан-Удэ племянника осудили за убийство дяди
Происшествия, 22.01.2024
Молодой человек будет отбывать наказание в колонии строгого режима  
Жителю Бурятии присудили 12 тысяч за укус бродячей собаки
Жителю Бурятии присудили 12 тысяч за укус бродячей собаки
Происшествия, 22.01.2024
После этого он решил дойти до Верховного суда
В Бурятии ищут пропавшего рыбака
В Бурятии ищут пропавшего рыбака
Происшествия, 21.01.2024
В последний раз его видели 17 января
В Улан-Удэ горел двухэтажный дом
В Улан-Удэ горел двухэтажный дом
Происшествия, 20.01.2024
Дом выгорел на площади 64 квадратных метра
Мошенники звонят жителям Бурятии, представляясь судьями
Мошенники звонят жителям Бурятии, представляясь судьями
Происшествия, 20.01.2024
«Просим их игнорировать», - призывают в суде
Читинца отправили в колонию за истязание матери
Читинца отправили в колонию за истязание матери
Происшествия, 20.01.2024
Мужчина издевался над женщиной месяц 
В Бурятии оштрафовали оператора связи за звонок с подменного номера
В Бурятии оштрафовали оператора связи за звонок с подменного номера
Происшествия, 20.01.2024
Из-за звонка мошенников жительница республики лишилась денег 
Забайкальцу грозит пожизненное за двойное убийство
Забайкальцу грозит пожизненное за двойное убийство
Происшествия, 20.01.2024
Мужчина спалил дом, в котором находилась сожительница с подругами  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^