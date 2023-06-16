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На границе Бурятии задержали радиоактивную машину

На границе Бурятии задержали радиоактивную машину
Происшествия,  Фото:Бурятская таможня
«Фонил» автомобиль «Тойота Харриер»

В МАПП Кяхта бурятские таможенники задержали автомобиль «Тойота Харриер» с повышенным радиационным фоном. Водитель ехал в Россию из Монголии.


Как сообщили в пресс-службе Бурятской таможни, при въезде автомобиля в пункт пропуска сработала автомобильная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь». Потому «Тойоту» досмотрели специальным прибором радиационного контроля. Он показал, что мощность эквивалентной дозы гамма-излучения в передней части автомобиля в районе радиатора составила 4,17 мкЗв/ч при естественном радиационном фоне 0,13 мкЗв/ч; уровень бета-загрязнения также был превышен. Кроме того, был выявлен радионуклид Cs-137 (Цезий-137) техногенный. При этом никаких посторонних вложений и предметов в передней части автомобиля не было.

- Такой уровень ионизирующего излучения превышает естественный и представляет опасность для здоровья, а радиоактивные источники должны перемещаться через таможенную границу в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством, - пояснил начальник таможенного поста Вреж Татевосян.

Согласно правилам, для принятия решений в подобных случаях таможенники приглашают специалистов Роспотребнадзора. В данном случае после дополнительных измерений радиационных параметров автомобиля они приняли решение о запрете въезда машины в Россию.

Справка:

В соответствии с едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями, утвержденными решением комиссии Таможенного союза, уровень МЭД на поверхности товаров и транспортных средств не должен превышать 1 мкЗв/ч, должно отсутствовать нейтронное излучение, а также альфа- и бета-загрязнение.

граница радиационный контроль

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