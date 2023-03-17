Он нанёс ущерб в почти полмиллиона рублей
30-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан судом виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.
- Мужчина, находясь в Заудинском лесничестве, незаконно срубил 28 сосен. Ущерб, причинённый преступлением, составил 441,6 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Сельчанин признал свою вину, ущерб возместил в полном объёме.
Суд назначил ему два года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.
В Бурятии «чёрный» лесоруб получил два года принудительных работ
Происшествия, Фото:
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