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В Бурятии «чёрный» лесоруб получил два года принудительных работ

В Бурятии «чёрный» лесоруб получил два года принудительных работ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он нанёс ущерб в почти полмиллиона рублей

30-летний житель Тарбагатайского района Бурятии признан судом виновным в незаконной рубке леса в особо крупном размере.

- Мужчина, находясь в Заудинском лесничестве, незаконно срубил 28 сосен. Ущерб, причинённый преступлением, составил 441,6 тыс. рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Сельчанин признал свою вину, ущерб возместил в полном объёме.

Суд назначил ему два года принудительных работ с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.


черные лесорубы

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