В Бурятии из-за пожара из больницы эвакуировали 25 человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возгорание случилось в подвале



Утром 15 марта в подвале больницы в селе Кижинга произошёл пожар. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в подвальном помещении. Из здания эвакуировано 25 человек.



- Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара огнём уничтожена мебель, а также повреждены стены и потолок подсобного помещения на площади 9 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.



Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.



