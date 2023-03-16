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В Бурятии из-за пожара из больницы эвакуировали 25 человек

В Бурятии из-за пожара из больницы эвакуировали 25 человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возгорание случилось в подвале

Утром 15 марта в подвале больницы в селе Кижинга произошёл пожар. На момент прибытия пожарных наблюдалось задымление в подвальном помещении. Из здания эвакуировано 25 человек.

- Возгорание было оперативно ликвидировано. В результате пожара огнём уничтожена мебель, а также повреждены стены и потолок подсобного помещения на площади 9 квадратных метров. Пострадавших нет, - сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

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