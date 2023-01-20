Доступ в полуразрушенный многоквартирный дом никак не ограничен
В Улан-Удэ следователи проверят, почему не снесли или хотя бы не ограничили доступ в полуразрушенный дом, который может рухнуть в любой момент.
- В эфире местного телеканала показан сюжет, в котором приведены сведения о том, что в центре Улан-Удэ находится полуразрушенный двухэтажный многоквартирный дом, ранее признанный аварийным. В нарушение действующих норм органы местного самоуправления не приняли меры по его сносу, а также по ограничению доступа к ветхому зданию посторонних лиц, в том числе, детей, что угрожает их жизни и здоровью при возможном обрушении конструкции. Также в сюжете показано, что из другого похожего жилого дома в центре города, признанного аварийным, в неблагоустроенное жилье переселена женщина. Ей предоставлено жилое помещение, не соответствующее санитарным нормам, чем нарушены ее законные права и интересы, - сообщает следственное управлении СК России по Бурятии.
Вопросы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья находятся в ведении органов местного самоуправления.
- Таким образом, в сюжете содержатся сведения о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами администрации Улан-Удэ в данной сфере. В связи с этим следственным отделом по Советскому району по данному факту организована доследственная проверка. В рамках неё будут установлены все обстоятельства, а действиям (бездействию) соответствующих чиновников будет дана объективная правовая оценка, - уточнили в следственном управлении.
В Улан-Удэ следователи проверят данные о доме, грозящем рухнуть
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина взял с «чёрного» лесоруба более двух миллионов рублей, но не стал ему помогать
Машину остановили из-за того, что водитель не был пристёгнут
Огонь тушили почти один час
Они совершили кражу, пока работница спала за барной стойкой
Доступ в полуразрушенный многоквартирный дом никак не ограничен
Преступления произошли в 100-х кварталах
У водителя отсутствовал полис ОСАГО
Тело нашли соседи
Теперь её истязателям грозит уголовное дело
Они брали деньги за несуществующие ДТП
Трамваи простаивали более получаса
Вора заметила вахтёрша
Он не одолжил им сигарету
Главному фигуранту дали 18 лет заключения в колонии строгого режима
За прошлый год они повредили имущества на 40 тысяч рублей