20 января

19 января

Популярное

В Улан-Удэ следователи проверят данные о доме, грозящем рухнуть

В Улан-Удэ следователи проверят данные о доме, грозящем рухнуть
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Доступ в полуразрушенный многоквартирный дом никак не ограничен

В Улан-Удэ следователи проверят, почему не снесли или хотя бы не ограничили доступ в полуразрушенный дом, который может рухнуть в любой момент.

- В эфире местного телеканала показан сюжет, в котором приведены сведения о том, что в центре Улан-Удэ находится полуразрушенный двухэтажный многоквартирный дом, ранее признанный аварийным. В нарушение действующих норм органы местного самоуправления не приняли меры по его сносу, а также по ограничению доступа к ветхому зданию посторонних лиц, в том числе, детей, что угрожает их жизни и здоровью при возможном обрушении конструкции. Также в сюжете показано, что из другого похожего жилого дома в центре города, признанного аварийным, в неблагоустроенное жилье переселена женщина. Ей предоставлено жилое помещение, не соответствующее санитарным нормам, чем нарушены ее законные права и интересы, - сообщает следственное управлении СК России по Бурятии.

Вопросы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья находятся в ведении органов местного самоуправления.

- Таким образом, в сюжете содержатся сведения о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами администрации Улан-Удэ в данной сфере. В связи с этим следственным отделом по Советскому району по данному факту организована доследственная проверка. В рамках неё будут установлены все обстоятельства, а действиям (бездействию) соответствующих чиновников будет дана объективная правовая оценка, - уточнили в следственном управлении.


следственный комитет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области адвоката-афериста отправили за решётку
Происшествия, 20.01.2023
Мужчина взял с «чёрного» лесоруба более двух миллионов рублей, но не стал ему помогать
В Бурятии у пассажиров «Жигулей» изъяли мешки с коноплёй
В Бурятии у пассажиров «Жигулей» изъяли мешки с коноплёй
Происшествия, 20.01.2023
Машину остановили из-за того, что водитель не был пристёгнут
Посетители бара в Чите стащили коньяк и сигареты с витрины
Посетители бара в Чите стащили коньяк и сигареты с витрины
Происшествия, 20.01.2023
Они совершили кражу, пока работница спала за барной стойкой
В Улан-Удэ следователи проверят данные о доме, грозящем рухнуть
В Улан-Удэ следователи проверят данные о доме, грозящем рухнуть
Происшествия, 20.01.2023
Доступ в полуразрушенный многоквартирный дом никак не ограничен
Улан-удэнец, одевшись во всё чёрное, грабил магазины
Улан-удэнец, одевшись во всё чёрное, грабил магазины
Происшествия, 20.01.2023
Преступления произошли в 100-х кварталах
В Улан-Удэ «Львёнок» сходил с рельсов
В Улан-Удэ «Львёнок» сходил с рельсов
Происшествия, 20.01.2023
Трамваи простаивали более получаса 
В Забайкалье вынесли приговор «чёрным риэлторам»
В Забайкалье вынесли приговор «чёрным риэлторам»
Происшествия, 19.01.2023
Главному фигуранту дали 18 лет заключения в колонии строгого режима
В Забайкалье осуждённые выплачивают деньги за мебель, повреждённую в СИЗО
В Забайкалье осуждённые выплачивают деньги за мебель, повреждённую в СИЗО
Происшествия, 19.01.2023
За прошлый год они повредили имущества на 40 тысяч рублей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^