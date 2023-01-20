В Улан-Удэ следователи проверят данные о доме, грозящем рухнуть

Доступ в полуразрушенный многоквартирный дом никак не ограничен



В Улан-Удэ следователи проверят, почему не снесли или хотя бы не ограничили доступ в полуразрушенный дом, который может рухнуть в любой момент.



- В эфире местного телеканала показан сюжет, в котором приведены сведения о том, что в центре Улан-Удэ находится полуразрушенный двухэтажный многоквартирный дом, ранее признанный аварийным. В нарушение действующих норм органы местного самоуправления не приняли меры по его сносу, а также по ограничению доступа к ветхому зданию посторонних лиц, в том числе, детей, что угрожает их жизни и здоровью при возможном обрушении конструкции. Также в сюжете показано, что из другого похожего жилого дома в центре города, признанного аварийным, в неблагоустроенное жилье переселена женщина. Ей предоставлено жилое помещение, не соответствующее санитарным нормам, чем нарушены ее законные права и интересы, - сообщает следственное управлении СК России по Бурятии.



Вопросы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья находятся в ведении органов местного самоуправления.



- Таким образом, в сюжете содержатся сведения о ненадлежащем исполнении своих обязанностей должностными лицами администрации Улан-Удэ в данной сфере. В связи с этим следственным отделом по Советскому району по данному факту организована доследственная проверка. В рамках неё будут установлены все обстоятельства, а действиям (бездействию) соответствующих чиновников будет дана объективная правовая оценка, - уточнили в следственном управлении.





